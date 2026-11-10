Morón (PSC Lleida) preveu una “campanya dura” i admet que la seua és una “candidatura accidental”
La número u dels socialistes per Lleida no descarta comptar amb Mínguez per a alguns actes de campanya
La candidata del PSC per Lleida, Cristina Morón, preveu que la campanya electoral per al 29-N serà dura pels atacs de la dreta i l’extrema dreta i en aquest sentit ha assegurat que no tenen “por” de rebatre’ls. Morón ha reconegut que la seua ha estat una “candidatura accidental” per la dimissió de Montse Mínguez arran de la publicació dels negocis immobiliaris de la seua parella, però s’ha mostrat convençuda que podran mantenir els resultats de les passades eleccions, que els van donar 2 diputats. Així mateix, no ha descartat comptar amb Mínguez per alguns actes de campanya i ha assegurat que “ella sempre està invitada a tot”. A falta de concretar el calendari, de moment, no es preveu que Pedro Sánchez visiti Lleida per fer campanya.
Morón ha explicat com va ser la seua designació com a candidata per Lleida per al 29-N, d’una forma “accidental” després de la dimissió de Montse Mínguez i ha comentat que només va tenir mitja hora per pensar-s’ho després de rebre la trucada del president Illa. Ha decidit entomar el repte convençuda que podran mantenir els dos diputats de la circumscripció i que, per tant, el PP no aconseguirà recuperar la representació lleidatana al Congrés.
Preguntada sobre quin paper jugarà Montse Mínguez a la campanya, Morón ha explicat que estan en contacte amb ella, “donant-li suport i oferint-li espai”. Així mateix, ha dit que si vol venir a un acte o míting “sempre serà benvinguda perquè és una gran militant i política”. Durant la campanya està previst que vingui el candidat per Barcelona, Jordi Hereu, però de moment no està confirmat que hi hagi cap acte o míting amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Morón ha assegurat que anirà a Madrid a defensar les polítiques de Sánchez però amb la “mirada posada en Lleida”. En aquesta línia, ha assenyalat que la política municipal li ha “ensenyat tot” pel fet que és molt “exigent”, i també ha posat en valor la seua tasca a la Diputació de Lleida com a responsable d’infraestructures viàries, una carpeta que li ha permès conèixer alcaldes del món rural.