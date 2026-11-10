Nous vinils decoratius per a les fonts d’aigua potable de la ciutat de Lleida
De quatre colors diferents: roig, verd, blau i marró
L’empresa concessionària del servei d’aigua i clavegueram, Aqualia-Aigües de Lleida, va presentar aquest dilluns els nous vinils decoratius que ja ha instal·lat en seixanta fonts de tota la ciutat. Es tracta de quatre vinils de color roig, verd, blau i marró.
A la presentació va assistir l’alcalde, Fèlix Larrosa, i la tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias. Van destacar que Lleida té 340 fonts d’aigua potable, una cada 450 habitants, que és el doble que a Barcelona i el triple que a Madrid. Al seu torn, la Paeria va informar ahir que retiraran 3.490 contenidors, que seran substituïts per uns de nous per part del nou servei de neteja.