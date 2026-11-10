SERVEIS
Obre el refugi d’hivern per als sensesostre al Cervantes
L’ajuntament va iniciar ahir el Pla Iglú, el nom amb què es coneix el dispositiu d’atenció hivernal d’urgència, que com en anys anteriors s’ha habilitat a l’antiga escola Cervantes, al Centre Històric, que ara es diu Equipament d’Emergències Climàtiques. Estarà operatiu fins al 31 de març, disposa de capacitat per a una setantena de persones i ofereix allotjament nocturn, menjar, servei de dutxa, bugaderia, consigna i suport socioeducatiu.