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Obre el refugi d’hivern per als sensesostre al Cervantes

Alguns dels llits de l’espai, que el gestiona Sant Joan de Déu. - SANT JOAN DE DÉU TERRES DE LLEIDA

Alguns dels llits de l’espai, que el gestiona Sant Joan de Déu. - SANT JOAN DE DÉU TERRES DE LLEIDA

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L’ajuntament va iniciar ahir el Pla Iglú, el nom amb què es coneix el dispositiu d’atenció hivernal d’urgència, que com en anys anteriors s’ha habilitat a l’antiga escola Cervantes, al Centre Històric, que ara es diu Equipament d’Emergències Climàtiques. Estarà operatiu fins al 31 de març, disposa de capacitat per a una setantena de persones i ofereix allotjament nocturn, menjar, servei de dutxa, bugaderia, consigna i suport socioeducatiu.

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