Trens de serveis de mínims de Rodalies cancel·lats per la vaga a Lleida i menys usuaris de l’habitual
L'alta velocitat funciona amb normalitat, però a primera hora hi havia autobusos preparats per si calia dur passatgers a Barcelona
L'inici de la jornada de vaga a Lleida s'ha traduït amb poc moviment de passatgers a Rodalies i, com a mínim, un tren previst als serveis mínims cancel·lat, el de la RL3 en direcció a Cervera de les 8.03 hores no ha sortit perquè el maquinista no s'ha presentat. L'alta velocitat, en canvi, ha circulat amb normalitat, tot i que molts viatgers han arribat abans d'hora a l’estació de Lleida-Pirineus per tenir marge si hi havia incidències. Per si de cas, una flota d'autobusos esperava a l'exterior de l'estació per portar a Barcelona els passatgers d'algun tren que no sortís. Els usuaris respecten els motius de la vaga, però asseguren que sempre són els més perjudicats.
A més del tren de serveis mínims que no ha sortit, Rodalies tenia anunciades altres cancel·lacions al llarg del dia. Amb sortida des de Lleida, no havien de circular els trens de la RL3 en direcció a Cervera de les 10.42 i de les 14.16 hores, ni la RL4 a Manresa de les 12.02 i la RL4 a les Borges Blanques de les 13.07. Pel que fa a les arribades, estaven anunciades cancel·lacions de la RL3 de Cervera a les 8.27 i a les 13.23, i la de les Borges Blanques a les 10.05.
Així mateix, hi ha hagut trens de serveis mínims amb destinació a Lleida que no han arribat, cosa que ha afectat molts usuaris d’altres poblacions que es desplacen a la capital de la demarcació, com Tàrrega, Cervera o les Borges Blanques.
Entre els usuaris afectats per les cancel·lacions aquest matí hi ha Gustavo Peraza, enginyer industrial i usuari habitual de la RL3, que cada dia agafa aquest tren per anar a la feina a Cervera. El tren de les 8.03 no ha sortit des de Lleida i li han indicat que hauria d'esperar al següent. Ahir ja no va poder tornar en tren de Cervera a Lleida i va haver de fer el trajecte en autobús. “Ens està afectant com a usuaris perquè ni ens podem desplaçar a la feina ni tornar”, lamenta. Com a cap d’equip, assegura que ha de ser al seu lloc de treball i que la situació li limita el marge de maniobra. De cara a demà, que considera el dia més complicat de la vaga, ja té previstes alternatives, igual que el personal sota la seva responsabilitat.
A l’estació de Lleida-Pirineus, els trens d’alta velocitat en direcció a Madrid o a Barcelona amb parada a Lleida han funcionat amb normalitat, però molts viatgers han arribat abans d’hora per si sorgien incidències. Per si algun tren no sortia, hi havia una flota d’autobusos preparada a l’exterior de l’estació per portar els passatgers a Barcelona. Xavi Azuaza, treballador d’Audi, viatjava a Madrid per fer una formació. Explica que ahir va consultar els serveis mínims, que eren del 75%, i que hi va confiar, tot i que ha vingut amb la incertesa de saber si el tren sortiria. Ara li preocupa el retorn, ja que si s’ha de quedar a Madrid, dubta molt poder tornar demà a Lleida degut a la vaga general anunciada.
Camilo Andrés Guerrero, delineant industrial que treballa a Mollerussa, ha arribat a Lleida en AVE des de Barcelona. És un client habitual del tren de les 5.50 hores des de Sants i explica que normalment hi ha 10 o 15 seients buits per vagó, però avui la majoria estaven ocupats. Per a ell, és un indicador que els viatgers han previngut la vaga i han avançat el viatge. Ell també s’ha previngut i ha avisat amics de Lleida per si avui no pot tornar a Barcelona i s’ha de quedar a dormir a Lleida.