HABITATGE
Un detingut després d’okupar tres pisos d’un bloc nou a la zona de Copa d’Or de Lleida
Per presumpta usurpació i amenaces als amos després de forçar les portes de tres baixos i canviar els panys. Un vigilant custodia la zona de nit
La Guàrdia Urbana va arrestar dilluns a la matinada un home de 33 anys com a presumpte autor dels delictes d’usurpació i amenaces després de l’okupació de tres habitatges d’un bloc de pisos nous al carrer Santi Companys, a la zona de Copa d’Or. Era pràcticament buit, ja que es va acabar de construir al juliol.
Els propietaris expliquen que els okupes, entre cinc i sis persones amb menors, van forçar les portes dels tres baixos. Els amos d’un d’aquests pisos van ser alertats dissabte i hi van anar el mateix dia, quan van descobrir que els havien canviat el pany de la porta i que havien entrat al domicili per la porta de la terrassa, que estava forçada. Al seu pis no hi havia ningú, així que van entrar per la terrassa i van tornar a canviar el pany, assenyalen. Els okupes també van canviar els panys dels altres dos baixos i van punxar la llum als tres pisos. Els afectats ho van denunciar davant dels Mossos i la Urbana, que van forçar la sortida dels okupes. Els veïns van denunciar que els van amenaçar d’agredir-los, i la Urbana va confirmar que “durant l’intent d’okupació d’uns pisos”, el detingut “hauria amenaçat i intimidat els propietaris”.
Els propietaris lamenten que la promotora, Aelca, no hagi contractat vigilància des del final de l’obra. Expliquen que a partir d’ahir hi ha un vigilant de nit, però que “tenim molta por, tots estem canviant els panys”, va explicar una afectada. Aquest diari va consultar la promotora, que es va emplaçar a donar resposta a partir d’avui, al ser ahir festiu a Madrid.
Una de les okupes va assegurar ser víctima d’una estafa, ja que “vaig pagar 900 euros, vaig firmar un contracte i la suposada propietària em va donar una clau d’un dels baixos”, va afirmar. Va negar haver forçat la porta.