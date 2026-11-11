Els piquets sindicals a Lleida: demanaven als comerços abaixar la persiana, han tallat vies i han trencat vidres de bancs
No hi ha hagut incidents greus tret de tensions puntuals
Dues columnes de piquets han recorregut el matí d’aquest dimecres l’eix comercial de Lleida en el marc de la vaga general, demanant als establiments oberts que abaixessin la persiana. Els manifestants, unes 800 persones, han tallat uns minuts les avingudes Catalunya i Príncep de Viana, han fet pintades i han trencat vidres d’una oficina bancària i d’un local de la Fundació la Caixa.
Les dues columnes han sortit del mateix punt, però no s’han unit en cap moment del recorregut. Hi havia, principalment, persones d’UGT i CCOO per una banda i de CGT i CNT per l’altra, i també representants de la PAH i de la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya.
Entre càntics a favor de la vaga, els piquets han fet parades en grans establiments com la cadena de roba Stradivarius o el McDonald’s, i davant de l’Ajuntament de Lleida han encès bengales i han tirat alguns petards. Molts locals anaven abaixant la persiana al pas dels manifestants.
El seguiment de la vaga als comerços no ha estat massiu, tot i que hi havia locals tancats, sobretot petits, però també grans cadenes com Cortefiel. Molts botiguers han defensat el dret a treballar, tot i compartir els motius de la vaga.
A escala general no hi ha hagut incidents greus tret de la tensió amb algun comerciant per no abaixar la persiana i amb la policia davant la seu del PSC. Segons fonts dels Mossos d’Esquadra, fins al migdia no hi havia hagut cap detingut ni cap incidència rellevant en l’ordre públic.