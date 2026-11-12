TRIBUNALS
El ganivet amb què van assassinar el taxista contenia el perfil genètic de l’acusat
Va ser identificat en un “cas excepcional”, al ser la primera vegada que els Mossos externalitzaven una anàlisi d’aquest tipus de mostres. Van aconseguir el seu ADN amb la saliva d’una escopinada i d’una llauna
“Ha estat un cas excepcional perquè mai abans els Mossos d’Esquadra no havíem externalitzat aquest tipus de mostres.” Això va afirmar ahir davant de l’Audiència de Lleida un dels experts de la Unitat Central de Genètica Forense dels Mossos d’Esquadra per explicar com van poder determinar que el mànec del ganivet amb què van assassinar un taxista a la Bordeta el 2022 contenia el perfil genètic de l’acusat, J.D.C.G. Aquest perfil és el conjunt d’informació obtinguda de l’anàlisi de les seqüències de l’ADN d’una persona, funciona com un identificador únic i intransferible i és equiparable a una empremta dactilar. A la fulla del ganivet hi havia sang de la víctima, la qual cosa va confirmar que era l’arma homicida.
Va ser un cas excepcional perquè els Mossos no van poder trobar-lo amb la seua tecnologia a l’haver-hi diversos perfils barrejats. Per a això, van demanar autorització judicial per enviar les mostres de l’arma homicida i les que havien aconseguit del sospitós, en una escopinada i en una llauna de beguda energètica Monster durant els seguiments que li van fer, a Citogen de Saragossa, un dels primers laboratoris privats especialitzats en genètica forense d’Espanya. Hi van utilitzar el mètode de seqüenciació massiva, que permet analitzar i seqüenciar milions de fragments de l’ADN de manera simultània. Els perfils genètics de les mostres preses al sospitós i una de les trobades al mànec “eren coincidents”, van assenyalar els experts dels Mossos d’Esquadra i del laboratori. En canvi, els experts van contestar, a preguntes de l’advocada de l’acusat, que no havien identificat els altres perfils genètics (n’hi havia tres o més) també trobats al mànec.
Val a recordar que el ganivet no era d’ús comú sinó d’ús professional. Els Mossos ja van explicar en la sessió de dilluns que “l’arma homicida va ser recuperada al minut 1”. La van trobar en un contenidor del carrer Travessera Extremadura, a prop del carrer Sifó, on es va produir el crim. El subinspector que va liderar la investigació va assegurar que va ser clau per poder incriminar l’acusat. Al ser d’ús professional tenia un número de sèrie que va permetre als investigadors esbrinar que havia estat adquirit per una empresa càrnia de Ponent, on l’acusat havia treballat fins un mes abans del crim. Finalment, en l’escorcoll del seu domicili van trobar “un ganivet idèntic”, va afegir el subinspector.