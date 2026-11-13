Educació convocarà oposicions per a 1.140 places de docents: aquestes són les matèries amb més oferta
El C2 de català, fins ara un mèrit, passarà a ser requisit
El departament d’Educació va anunciar aquest dijous que convocarà unes noves oposicions docents amb 1.140 places. Del total, 945 corresponen al cos de professors de Secundària (ESO), 168 per al de mestres en l’etapa d’Infantil i Primària, i 26 places per al cos d’escoles oficials d’idiomes. Les especialitats amb més places ofertes corresponen a les matèries en les quals durant els últims cursos s’ha constatat una necessitat més elevada de professionals docents.
Aquestes són Llengua catalana i literatura, amb 251 places; Llengua castellana i literatura, amb 145; i Matemàtiques, amb 143. Com a novetat, en aquesta convocatòria de concurs d’oposició, el C2 de català serà un requisit i no un mèrit. Així mateix, els aspirants que no tinguin el certificat es podran presentar a una prova específica per obtenir-lo.
Les sol·licituds es podran presentar durant els deu dies posteriors a la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). El procés selectiu es preveu que acabi abans de finals de juny del 2027.