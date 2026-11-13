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La Paeria de Lleida es deslliura de pagar 110.000 euros a l’exconcessionària de zona blava
Una sentència del TSJC determina que l’empresa havia de tornar els parquímetres gratuïtament. EYSA reclamava aquesta quantitat com a compensació
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSCJ) ha eximit l’ajuntament de Lleida d’abonar 110.835,98 euros pel conjunt de l’equipament a l’antiga empresa concessionària de l’aparcament regulat, Estacionamientos y Servicios SA (EYSA).
L’empresa defensava que els equips no estaven subjectes a l’obligació de reversió gratuïta prevista al contracte i, per això, va sol·licitar que la Paeria li abonés aquesta quantitat pels parquímetres. En el seu dia, la sentència del jurat contenciós administratiu número 1 de Lleida va decretar que l’empresa havia de lliurar gratuïtament les quinze terminals, ja que el contracte de concessió establia que, a l’acabar la concessió, els equips i altres béns utilitzats per prestar el servei havien de passar en mans de l’ajuntament sense cap cost i en bones condicions. El TSCJ rectifica aquesta condició i diu que es basa en el fet que es considera que l’empresa ha recuperat la inversió a través dels ingressos obtinguts durant els anys de prestació.
EYSA va gestionar l’estacionament regulat, entre altres serveis, des del 2001 fins al desembre del 2022. A començaments del 2023, va passar a estar, per primera vegada, sota gestió municipal a través de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU). La concessió va acabar formalment el març del 2016, però l’empresa va continuar prestant el servei fins que es va municipalitzar.
Quinze terminals de denúncia van ser incorporades el setembre del 2022 per substituir-ne dotze d’antics. EYSA va argumentar que va haver de renovar-los per incompatibilitat amb els nous parquímetres municipals.
El tribunal va assenyalar que no hi ha mostres que s’instal·lessin abans d’acabar la concessió i que van estar en funcionament durant tres mesos, per la qual cosa es considera que estan vinculats a la concessió. El TSCJ, en canvi, sí que ha eximit l’empresa de cedir el programa informàtic.
Segons la sentència, no formava part de l’antiga concessió i es va instal·lar, per facilitar el traspàs, dies abans que l’EMAU n’assumís la gestió, ja que l’anterior programa no era compatible amb els nous parquímetres.