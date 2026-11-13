MOBILITAT
L’ajuntament de Lleida implementarà un servei públic de lloguer de bicis l’any que ve amb una vintena de punts d'aparcament
Preveuen comptar amb un centenar de bicicletes repartides pel centre de la ciutat. El consistori analitza des de principis de mandat la viabilitat d’implantar-ho
L’ajuntament de Lleida implementarà un servei de lloguer de bicicletes l’any que ve que comptarà amb un centenar de bicis i una vintena d’aparcaments. Així ho va informar ahir el govern municipal a la comissió de Seguretat i Mobilitat d’ahir, després de fer una consulta prèvia a empreses del sector per analitzar la viabilitat d’implantar aquest servei. Segons ha pogut saber aquest diari, l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) seria l’encarregada de fer un informe sobre com hauria de funcionar aquest nou sistema, però al principi es preveu que de les 100 bicicletes que donarien servei, unes 80 es destinarien a lloguer ordinari i estarien repartides per aparcaments pel centre de la ciutat, mentre que les 20 restants serien per a “lloguers de llarga durada”. A la comissió el govern no va concretar quan podria posar-se en funcionament, però preveu que sigui durant el 2027 vinent. Tampoc no es va especificar quant costaria el desplegament ni el cost per utilitzar aquest mitjà de transport.
La implantació d’un sistema de lloguer de bicis és una iniciativa que l’ajuntament sondeja des del principi del mandat. A finals del 2024 la Paeria va encarregar un estudi de viabilitat i, en l’informe justificatiu, defensava que aquest sistema facilitaria els desplaçaments sostenibles i ajudaria a consolidar la bicicleta com a alternativa al vehicle privat. També argumentava que facilitaria provar aquest transport a usuaris nous i dubtosos i que la ciutat “disposa d’una xarxa de carril bici en gran part de la trama urbana, a més de vies pacificades que permetrien l’ús de les bicis”.
Per la seua part, El Comú va criticar la demora en la posada en marxa del pàrquing de bicis de l’estació de busos. La seua regidora, Laura Bergés, va instar el consistori a reclamar a l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) que l’implanti com més aviat millor.