SEGRE

MOBILITAT

L’ajuntament de Lleida implementarà un servei públic de lloguer de bicis l’any que ve amb una vintena de punts d'aparcament

Preveuen comptar amb un centenar de bicicletes repartides pel centre de la ciutat. El consistori analitza des de principis de mandat la viabilitat d’implantar-ho

Imatge d’arxiu d’un ciclista circulant pel carril bici de l’avinguda del Segre. - SEGRE

Imatge d’arxiu d’un ciclista circulant pel carril bici de l’avinguda del Segre. - SEGRE

Santi Costa Domingo
Publicat per
S. COSTA D.

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L’ajuntament de Lleida implementarà un servei de lloguer de bicicletes l’any que ve que comptarà amb un centenar de bicis i una vintena d’aparcaments. Així ho va informar ahir el govern municipal a la comissió de Seguretat i Mobilitat d’ahir, després de fer una consulta prèvia a empreses del sector per analitzar la viabilitat d’implantar aquest servei. Segons ha pogut saber aquest diari, l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) seria l’encarregada de fer un informe sobre com hauria de funcionar aquest nou sistema, però al principi es preveu que de les 100 bicicletes que donarien servei, unes 80 es destinarien a lloguer ordinari i estarien repartides per aparcaments pel centre de la ciutat, mentre que les 20 restants serien per a “lloguers de llarga durada”. A la comissió el govern no va concretar quan podria posar-se en funcionament, però preveu que sigui durant el 2027 vinent. Tampoc no es va especificar quant costaria el desplegament ni el cost per utilitzar aquest mitjà de transport.

La implantació d’un sistema de lloguer de bicis és una iniciativa que l’ajuntament sondeja des del principi del mandat. A finals del 2024 la Paeria va encarregar un estudi de viabilitat i, en l’informe justificatiu, defensava que aquest sistema facilitaria els desplaçaments sostenibles i ajudaria a consolidar la bicicleta com a alternativa al vehicle privat. També argumentava que facilitaria provar aquest transport a usuaris nous i dubtosos i que la ciutat “disposa d’una xarxa de carril bici en gran part de la trama urbana, a més de vies pacificades que permetrien l’ús de les bicis”.

Per la seua part, El Comú va criticar la demora en la posada en marxa del pàrquing de bicis de l’estació de busos. La seua regidora, Laura Bergés, va instar el consistori a reclamar a l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) que l’implanti com més aviat millor.

Reforç de l’L7 amb un altre bus la setmana vinent

L’ajuntament reajustarà els horaris de pas de la línia L7 de busos urbans (Costa de Mangraners-Secà de Sant Pere) i reforçarà la ruta amb un vehicle més a partir de la setmana que ve. Unes mesures que el consistori i l’empresa concessionària d’aquest servei, Autobusos de Lleida-Moventis, prenen després de les queixes dels usuaris per la falta de freqüències i el col·lapse d’aquesta ruta a les hores punta. La tinenta d’alcalde de Seguretat i Mobilitat, Cristina Morón, va dir que el bus addicional que s’incorporarà a aquesta ruta es traurà de la línia L20 (Ronda), ja que actualment no té problemes de saturació de viatgers ni de freqüències. D’altra banda, va assegurar que les queixes dels estudiants de la Caparrella per la línia L10 s’han solucionat i que actualment la ruta funciona amb normalitat. Ho va afirmar després que a finals d’octubre estudiants d’aquest complex educatiu es manifestessin davant la Paeria per demanar un reforç de la ruta. Així mateix, en la comissió de Mobilitat d’ahir es va informar que l’ajuntament adquirirà dos autobusos de segona mà per suplir-ne dos que actualment es troben fora de servei. Paral·lelament, el govern va comunicar que està ultimant el projecte que permetrà dotar els agents de la Guàrdia Urbana de pistoles elèctriques. Hi ha agents que ja són formats per utilitzar-les.

Augmenten les sancions per incivisme i baixen els accidents

En la comissió es va informar que entre gener i octubre es van tramitar un total de 126 denúncies per incomplir les ordenances de civisme i de residus, un 18,8% més que el mateix període de l’any passat. Així mateix, la tinenta d’alcalde de Mobilitat, Cristina Morón, va detallar que en els primers 10 mesos de l’any els atropellaments han baixat de 106 a 85 (-19,8%); els accidents amb vehicles de mobilitat personal (VMP) com patinets, de 145 a 115 (-20,6%); i els accidents amb bicis, de 61 a 35 (-42,62%). D’altra banda, la tinenta d’alcalde de Seguretat i Mobilitat, Cristina Morón, va informar ahir que després de la manifestació de la vaga general de dimecres, la Guàrdia Urbana va arrestar per desobediència i atemptat contra els agents de l’autoritat a un jove que feia pintades. Malgrat aquest arrest, va remarcar que la jornada es va desenvolupar “amb normalitat” i sense incidents, tret d’algunes pintades i danys al mobiliari urbà i la calçada d’algunes carreteres.

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