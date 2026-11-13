HISTÒRIA
Les tropes de Felip V van destruir el 80% de Lleida: “Va patir un urbicidi, ho va perdre tot i es va construir una nova ciutat que no tenia res a veure amb l’anterior”
El triomf borbònic va significar l’abolició de l’Estudi General, la primera universitat de la Corona d’Aragó,
Dimecres es va complir el 319 aniversari de la caiguda de Lleida davant de les tropes borbòniques de Felip V durant la guerra de Successió (1701-1714), fet que va suposar la destrucció del 80% de la ciutat per obtenir la pedra amb què construirien la gran fortalesa militar del Turó de la Seu Vella. “Lleida va patir un urbicidi, ho va perdre tot i es va construir una nova ciutat que no tenia res a veure amb l’anterior”, va explicar el doctor en Historia Gerard Pamplona, que ahir va oferir una conferència a la Seu com a part de l’acte commemoratiu de l’11 de novembre del 1707.
Lleida va quedar completament destruïda a nivell urbanístic, però també a nivell polític, ja que “va perdre tot el seu sistema de representació i es va aplicar un nou govern en el qual es va assignar una majoria de regidors militars, amb la qual cosa va augmentar la corrupció”, va assenyalar l’historiador. Així mateix, el triomf borbònic va significar l’abolició de l’Estudi General, la primera universitat de la Corona d’Aragó, i “Lleida va perdre el seu teixit social i econòmic durant més de 150 anys, cosa que va causar l’estancament de la que era la segona ciutat de Catalunya, que va passar a ser completament secundària”, va afegir. Pamplona va destacar que “molts dels problemes urbans i socials actuals de la ciutat deriven d’aquest punt d’inici, com la prohibició d’expandir-se cap a Gardeny per ordre militar”.