ECONOMIA
Les sol·licituds de bonificació de la taxa de la brossa cauen un 22% després del boom del 2025
En els 6 primers mesos del 2025 en va rebre un total de 558, mentre que el mateix període del 2026 la xifra va baixar fins a les 436. El 2024, abans de la forta pujada de la quota, amb prou feines en va rebre 31 en tot l’any
Les sol·licituds de famílies i empreses per obtenir bonificacions en la taxa d’escombraries en els primers 6 mesos de l’any es van reduir un 22% respecte al mateix període del 2025. Segons les dades que van facilitar fonts municipals, en el primer semestre del 2025 se’n van rebre un total de 558 i se’n van acceptar 457 (82%), mentre que enguany la xifra s’ha reduït fins a les 436, 122 menys. D’aquestes, la gran majoria (424) són per demanar una rebaixa en la taxa al·legant ingressos familiars baixos i de moment el govern municipal n’ha acceptat 306, n’ha desestimat 87, 17 més estan en tràmit i 14 són peticions duplicades. Les 12 sol·licituds restants les van fer empreses que acrediten una recollida selectiva dels seus residus, de les quals la meitat han estat acceptades, 3 s’han desestimat i les 3 restants estan en tràmit. Val a recordar que aquestes bonificacions comporten rebaixes d’entre el 50% i el 75% de l’import de la taxa.
Aquest descens en les sol·licituds té lloc dos anys després que la Paeria i la resta d’ajuntaments de tot l’Estat haguessin de fer una revisió general de la taxa d’escombraries. Un canvi que va ordenar la Unió Europea que obliga que el tribut cobreixi tot el cost de prestació del servei. Això va provocar que el 2025 es disparessin les sol·licituds de bonificacions. Concretament, es van multiplicar per 20, ja que en tot el 2024 se’n van registrar un total de 31, mentre que en tot el 2025 es va arribar a les 663 sol·licituds, la majoria de les quals (558) en el primer semestre. Tanmateix, malgrat el descens del 22% en aquests primers 6 mesos de l’any, el nombre de sol·licituds per bonificar la taxa segueix sent molt elevat respecte a tots els exercicis anteriors.
Val a recordar que abans del mandat europeu els veïns de 300 carrers pagaven entre 25,1 i 32,8 euros per les escombraries. En canvi, el 2025 pràcticament es va triplicar, ja que per als habitatges amb recollida convencional es va actualitzar fins a una quota de 94,90, 111,60 o 128,25 euros (en funció de la mida de l’habitatge) a tota la ciutat. Per a aquest any la taxa també es va incrementar amb quotes que van des dels 120,12 euros, 141,23, 162,51 i 197,56 euros, també en funció de la mida de l’habitatge i si utilitzaven la recollida porta a porta. Paral·lelament, hi haurà devolucions d’entre 3,48 euros i 8,21 en funció de l’habitatge, i d’entre 33,14 i de 123,47 per a negocis per la demora en la posada en marxa del nou contracte.