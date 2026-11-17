MOBILITAT
Aspid denuncia que hi hauria d’haver 12 taxis adaptats a la ciutat de Lleida, però només n’hi ha 4
“Tenim moltes dificultats per aconseguir-los, fins i tot quan els sol·licitem diversos dies abans”
Lamenta que s’incompleix el Codi d’accessibilitat de Catalunya, i la Paeria preveu 7 noves llicències.
L’Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida (Aspid) mostra preocupació per la poca disponibilitat de taxis adaptats per a persones amb mobilitat reduïda a la ciutat, a l’assegurar que els usuaris que necessiten aquests vehicles tenen cada vegada més dificultats per aconseguir-los, fins i tot quan els sol·liciten amb diversos dies d’antelació. Aspid ja va traslladar aquesta problemàtica a l’ajuntament l’agost passat, “però des d’aleshores la situació no ha millorat”, lamenta.
El Reial Decret 1544/2007 del 23 de novembre del 2007 ja establia que almenys el 5% de les llicències de taxi han de correspondre a vehicles adaptats. Segons les dades publicades el 2025, Lleida disposava de 99 llicències i només 4 taxis adaptats, per sota del mínim de 5 que li correspondria. No obstant, les exigències van augmentar amb l’aprovació del Decret 209/2023 del 28 de novembre del 2023, mitjançant el qual es va aprovar el Codi d’accessibilitat de Catalunya. El seu article 97 estableix un mínim de tres taxis accessibles per als primers 20.000 habitants dels municipis, i un vehicle més per cada 15.000 habitants addicionals. Així, Aspid assenyala que la ciutat –amb 147.369 empadronats– hauria de disposar d’un mínim de 12 taxis adaptats. Per tant, el dèficit és de vuit vehicles. El Codi va entrar en vigor l’1 de març del 2024 i estableix un termini màxim de tres anys per assolir progressivament aquestes proporcions, que acaba el pròxim 1 de març.
Per la seua part, el govern municipal va confirmar que preveu sumar set noves llicències de taxi adaptat per complir la normativa. Junts ho va explicar fa tres setmanes i va reclamar un calendari concret per a l’adjudicació, així com “garanties per evitar nous retards i conèixer si l’ampliació serà suficient per cobrir les necessitats i garantir l’accessibilitat d’aquest servei a la ciutat”. La Paeria no ha concretat quan preveu portar-ho a terme.
Un col·lectiu d’associats d’Aspid s’ha dirigit recentment a la junta directiva de l’entitat per exposar que la falta de taxis adaptats “genera incertesa i condiciona aspectes essencials de la vida quotidiana, com assistir a visites mèdiques, anar a treballar o estudiar, fer gestions o participar en activitats socials i de lleure, per la qual cosa afecta directament l’autonomia personal i les possibilitats de desenvolupar una vida independent”.