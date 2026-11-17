Crònica Vintage
Com vam votar a Lleida ciutat a les generals del 2023? El roig socialista va pintar tots els barris
Va xocar tal allau, perquè les eleccions anteriors, les del novembre del 2019, els socialistes només van guanyar en tres barris
Les últimes eleccions generals del 23J del 2023 van deixar una radiografia urbana contundent a la ciutat de Lleida: el mapa es va pintar de roig socialista, o color #20025 si volen ser més concrets, o Pantone 485 si a més són modernets. Va xocar tal allau, perquè les eleccions anteriors, les del novembre del 2019, els socialistes només van guanyar en tres barris. Els altres se’ls va emportar Esquerra. Ai, els temps del Procés™ i d’un tema que potser els sona: inde... pend...? No aconsegueixo recordar.
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Total, que la jornada d’eleccions a l’estiu ens va posar rojos, i Montse Mínguez (quarta vegada que parlo d’ella en cinc dies), va aconseguir la victòria amb 19.367 vots, el 34,69% de l’electorat lleidatà, i gairebé duplicant el seu més immediat perseguidor, el PP, que va aconseguir 10.084 vots i el 18,06% de les paperetes.
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En canvi, les forces independentistes van registrar una hecatombe: ERC es va esfondrar de la primera posició del 2019 a la tercera plaça del 2023, perdent 9.000 vots pel camí. Junts la va seguir de prop en quart lloc perdent-ne més de 3.000. En el tram mitjà de l’escrutini, Vox va sumar 5.079 vots, superant per molt poc Sumar. I la CUP va firmar la seua sentència en el panorama urbà amb només 952 suports, i perdent 2.300 vots des de les anteriors eleccions.
Per barris: el PSC va guanyar en tots i el PP va ser segon en gairebé tots. Només van perdre aquesta posició a Balàfia i a Raimat, a favor d’ERC. Per la seua part, Vox va ser el tercer partit més votat al Secà de Sant Pere, la Bordeta, Magraners, Pardinyes i la Mariola. I Junts va aconseguir una meritòria tercera plaça a Ciutat Jardí.
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