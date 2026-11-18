Detingut per estafar 3 milions a almenys 50 lleidatans amb suposats fons d’inversió
Un assessor financer, que els presentava com a productes vinculats a una companyia d’assegurances de prestigi
La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d’Esquadra ha arrestat durant la passada matinada a un veí de Lleida, M.G.Q., per un suposat delicte de macroestafa financera en la qual hi hauria almenys mig centenar de víctimes que hauria estafat una quantia de tres milions d’euros, segons ha pogut saber aquest diari. El detingut treballava per a una coneguda companyia asseguradora i, aprofitant la seua posició social i professional i el renom de l’empresa, oferia paquets d’estalvi i d’inversió “segurs, garantits i de durada limitada” als seus clients, entre ells familiars, coneguts i amics. Una vegada acceptada la proposta, facilitava els comptes a què havien de fer els ingressos, la denominació que s’havia de consignar com a beneficiari i el concepte de la transferència.
L’advocada que ha presentat una querella contra l’arrestat en representació de vuit afectats destaca que va utilitzar documentació de la companyia d’assegurances per presentar-los com a “productes estructurats, garantits i vinculats” a l’empresa.
Per la seua part, la companyia d’assegurances va assenyalar que va adoptar mesurades tan aviat va tenir coneixement del cas, entre elles la de posar fi a la relació mercantil amb l’acusat.