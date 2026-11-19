INVESTIGACIÓ
Detingut un assessor financer per estafar 3 milions a uns 50 lleidatans: “És un mentider compulsiu que s’aprofitava del seu estatus”
Amb suposats fons d’inversió, i entre els afectats hi ha familiars i amics
Els Mossos d’Esquadra van arrestar ahir un veí de Lleida ciutat per una suposada macroestafa financera amb almenys 50 víctimes a les quals hauria estafat 3 milions d’euros. El detingut s’aprofitava del seu estatus d’assessor financer per guanyar-se la confiança dels seus clients per comprar uns fons “garantits” que no reemborsava.
La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d’Esquadra va arrestar ahir a la matinada un veí de Lleida, M.G.Q., per un suposat delicte de macroestafa financera de tres milions d’euros a almenys mig centenar de persones, totes o gairebé totes de Lleida, segons ha pogut saber aquest diari.
El detingut treballava per a una coneguda companyia asseguradora i, aprofitant la seua posició social i professional i com de coneguda és l’empresa, oferia paquets d’estalvi i d’inversió “segurs, garantits i de durada limitada” als seus clients, entre ells familiars, coneguts i amics. Una vegada acceptada la proposta, facilitava els comptes a què havien de fer els ingressos, la denominació que s’havia de consignar com a beneficiari i el concepte de la transferència.
En aquest sentit, l’advocada Marta Fuertes Alarcón, que ha presentat una querella contra M.G.Q. per haver estafat vuit persones que havien invertit 139.500 € en aquests fons, assenyala que en determinades operacions amb clients anteriors el detingut sí que havia complert l’aportació de les quanties promeses, com a manera de guanyar-se la confiança de futurs inversors.
També destaca que va utilitzar documentació de la companyia d’assegurances per presentar-los com a “productes estructurats, garantits i vinculats” a aquesta firma. Tanmateix, encara no s’ha acreditat si els documents que van firmar eren autèntics o van ser falsificats.
El problema va arribar quan passat el període de venciment dels paquets les quantitats promeses no es reemborsaven. “Els diners que ingressaven els treia de forma immediata”, assegura Fuertes, que remarca que els seus clients no han rebut devolució ni del capital entregat inicialment ni dels abonaments promesos.
Per tot plegat, acusen M.G.Q. d’un delicte continuat d’estafa i, la companyia d’assegurances, de ser la responsable civil subsidiària.
L’asseguradora va assenyalar que quan van tenir coneixement dels fets van actuar “amb la màxima diligència, adoptant les mesures legals i contractuals corresponents, entre les quals l’acabament de la relació mercantil” amb l’arrestat. També va iniciar un procediment “d’atenció individualitzada per analitzar les reclamacions rebudes” i assenyala que col·labora amb la policia.
Per la seua part, l’advocat de l’acusat, Daniel Ibars, va assegurar que, “per respecte a la jutge i al secret de les actuacions, abans de la declaració judicial del meu client no faré cap comentari”.
“És un mentider compulsiu que s’aprofitava del seu estatus”
Afegeix que “quan li demanaves explicacions et donava llargues, et deia que els diners estaven en camí o fins i tot s’ofenia. A més, estava desesperat per captar més i més clients”. Un altre afectat coneixia el detingut “per familiars i amics” i assenyala que va fer servir les mateixes tàctiques. “Quan veus la companyia amb la qual suposadament firmes creus que és estable i de confiança i més encara quan coneixies la seua trajectòria”, explica.
Tanmateix, “quan li vaig demanar els diners no parava de donar-me llargues, fins que vaig veure que hi havia més persones en la meua situació i quan li vaig demanar explicacions es va ofendre. Dies després, va tancar l’oficina”. Alguns afectats busquen més víctimes per presentar una querella conjunta.