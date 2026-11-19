Nogueras reivindica la gestió d’FGC i advoca per fer fora Renfe de Catalunya
La candidata de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, va reivindicar ahir la gestió de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i va defensar “Renfe fora de Catalunya”. Des de la Pobla de Segur, Nogueras va recordar que aquest tren havia estat en mans de l’estat, que “el va abandonar” fins a gairebé tancar-lo. “Ara, en mans de la Generalitat funciona amb un 98% de puntualitat.” Segons la candidata, ni els governs del PP ni els del PSOE “van saber gestionar” la línia. Així, va reclamar que FGC assumeixi el servei ferroviari de tot Catalunya. “Volem que els catalans puguin anar tranquils amb tren”, va afirmar Nogueras.
Per la seua part, el candidat al Congrés per Lleida, Isidre Gavín, al costat del president del Parlament, Josep Rull, van fer campanya al mercat de Mollerussa. En van dir speaker’s corner, emulant el model anglès d’un espai on tota persona que ho desitgi pot prendre la paraula i intervenir. La temàtica va girar al voltant de les dificultats en l’accés a l’habitatge. Gavín va defensar que “és un dels nostres problemes com a societat”. Va defensar recuperar la deducció del 15% en l’IRPF per al lloguer d’habitatge habitual i un 15% per a les quotes d’hipoteca. “Volem que l’esforç de les famílies tingui un reconeixement fiscal”, va afegir.