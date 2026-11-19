ECONOMIA
Promouen un nou polígon industrial de 8,6 hectàrees a Lleida molt a prop de Camí dels Frares: reserva una àmplia parcel·la a una gran empresa
Una promotora local i l’Incasòl, al costat del CIM Lleida i a la confluència de l’N-240 i la variant sud
L’Institut Català del Sòl (Incasòl) i un promotor privat impulsen un nou polígon industrial que tindrà una superfície disponible de 8,6 hectàrees per a empreses al costat de la confluència entre la carretera N-240, la variant sud i la C-13, al costat del Centre Integral de Mercaderies (CIM), que és contigu al polígon de Camí dels Frares. Fonts de la promotora local van indicar a aquest diari que aquesta és una ubicació estratègica per la seua connectivitat, que facilita l’atracció de nova activitat econòmica a la ciutat. Més de dos terceres de la superfície neta es reservarà per a una parcel·la de 65.000 metres quadrats de sòl edificable destinat a acollir una gran nau, pensada per a una empresa logística o industrial de referència.
Les mateixes fonts van assenyalar que els promotors executaran la urbanització completa dels terrenys i construiran espais adaptats a les necessitats d’empreses industrials i logístiques de nova generació, amb criteris d’eficiència energètica i sostenibilitat ambiental. Així mateix, van emmarcar aquesta actuació en la política municipal de creació de més sòl industrial, tant per captar noves empreses com per permetre l’ampliació d’altres ja existents a través de la gestió de l’oficina d’atracció d’inversions Invest in Lleida, que depèn de l’àrea de Promoció Econòmica de l’ajuntament.
Quant al calendari, està previst que els tràmits de planificació i gestió urbanística, a càrrec del despatx Arcqoas, estiguin llestos al llarg del proper any, perquè les obres d’urbanització puguin començar el primer trimestre del 2028.
L’últim polígon desenvolupat a la ciutat de Lleida ha estat el de Torre Solé, d’iniciativa privada, ubicat al peu de l’Ll-11 a la seua confluència amb la variant sud. Té una superfície neta per a empreses de 23 hectàrees, i ja ha està pràcticament complet tres anys després de ser inaugurat. En una parcel·la, la multinacional Nipro instal·larà la nova seu a Lleida, de manera que traslladarà i ampliarà la de Mollerussa. Per la seua banda, la Generalitat continua tramitant el gran polígon de Torreblanca, al costat de l’N-240, i les últimes previsions eren que les obres poguessin començar el proper any.
Així mateix, la Paeria també promou l’ampliació del polígon del Segre cap a Alcoletge.