MOBILITAT
Denuncien que el pàrquing de bicis de l’estació de busos de Lleida està tancat després de gairebé un any de la inauguració
Malgrat que està legalment exigit
Lleidatans el principal mitjà de transport per la ciutat dels quals és la bicicleta van presentar ahir una nova associació, En Bici per Lleida, que té per objectiu “fer de Lleida una ciutat més sostenible i amable per a tothom”, segons va explicar el president, Ramon Llanes. Van triar donar-se a conèixer davant de la nova estació de busos, i la decisió no va ser casual: des d’allà van denunciar que el pàrquing de bicis de la terminal està preparat per usar-se, però continua tancat després de gairebé un any des de l’obertura de l’estació, malgrat que està exigit legalment. “Sembla haver-hi un conflicte entre la Paeria i la Generalitat”, va explicar Llanes, que va reclamar “que es posin d’acord perquè les persones que vinguin a agafar un bus o un tren puguin aparcar la bici amb seguretat”.
L’entitat també demana millorar la xarxa de carrils bici, al considerar-la “molt irregular, incompleta, poc connectada i amb falta de manteniment, cosa que causa que circular en bici per Lleida solgui ser una gimcana diària”, va lamentar Llanes. De fet, va posar com a exemple que “per arribar a les estacions hem de baixar de la bici perquè no disposem d’una via apta”. La seua principal reivindicació és acabar el carril de Rovira Roure en el tram inicial de l’avinguda, entre Ricard Viñes i Ronda. “El principal eix de la ciutat connecta Agrònoms amb la Bordeta, passant per tots els campus universitaris, però està trencat per 300 metres de carril bici que falten per construir en aquest tram”, va explicar el president. Els associats van explicar que la seua prioritat és “no interferir amb els vianants”, per la qual cosa estan en contra dels carrils bici que estan sobre la vorera.
Van defensar la necessitat de situar-los tots a la calçada i segregats dels automòbils, amb els quals “tenim una convivència complexa perquè aquí no hi ha una cultura ciclista com en altres països, per la qual cosa no hi ha tant respecte”, va valorar Llanes. L’entitat, que naix ara com a independent però ja portava temps vinculada al Bicicleta Club de Catalunya (BACC), participa els tercers dijous de cada mes en una iniciativa (Massa Crítica) amb què desenes de ciclistes circulen en grup per la ciutat “per reivindicar el nostre dret a circular”.