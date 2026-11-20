MOBILITAT
Els taxis de Lleida són els sisens més cars de l’Estat, segons Facua
El preu puja un 4,8% respecte al 2025, quan eren els segons més costosos
Lleida és la sisena ciutat de l’Estat amb les tarifes del taxi urbà més cares el 2026, segons un estudi de Facua-Consumidors en Acció que va comparar el cost d’aquest servei en 57 ciutats espanyoles entre el setembre i el novembre.
Encara que els preus han pujat un 4,8% interanual, la ciutat descendeix des de la segona posició que ocupava l’any passat en el rànquing. Sant Sebastià continua sent la ciutat amb els taxis més cars, ara seguida de Gijón, Oviedo, Tarragona i Múrcia.
A Lleida, la baixada de bandera costa 2,99 euros de dia i 3,43 euros de nit i els caps de setmana. Aquestes tarifes han pujat un 2,7% i un 2,3% interanual, respectivament, segons mostra l’estudi. La carrera mínima també ha pujat, de 5,33 a 5,45 euros en tarifa diària i de 6,29 a 6,43 euros durant les nits, dissabtes i diumenges. És la segona més cara de l’Estat, només darrere de Donostia.
Així mateix, el preu per quilòmetre s’ha encarit a Lleida un 1,8% de dia (fins als 1,12 euros) i un 2,1% de nit i els caps de setmana (1,43 euros). De la mateixa manera, la penalització per hora d’espera puja de preu: costa 24,65 euros de dia i 29,45 euros de nit, un 2,2% més en ambdós casos.
Segons les tarifes vigents, un trajecte de cinc quilòmetres té un preu d’entre 8,74 i 10,51 euros a Lleida, i un viatge de deu quilòmetres costa entre 14,49 i 17,66 euros, en funció de l’horari i el dia de la setmana. La suma de totes les simulacions en què es basa l’estudi dona 97,86 euros a la ciutat, mentre que l’any passat eren 93,39 euros. A Sant Sebastià, la capital més cara, són 108,60 euros. Per contra, els taxis més barats es troben a Melilla (64,85 €), Cadis (65,57 €) i Las Palmas de Gran Canària (66,40 €).
Facua ha detectat que 38 de les 57 ciutats analitzades han apujat les seues tarifes el 2026. L’associació reclama que es deixin d’incloure suplements o preus fixos per als recorreguts amb origen o destinació en estacions d’autobusos, trens, ports o aeroports.