“El Govern fabrica sexes cada dia i veu famílies en qualsevol unió”
La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha irromput aquesta setmana en campanya amb declaracions polèmiques a l’afirmar que el Govern central “fabrica sexes cada dia” i “creu que qualsevol unió és família”. La dirigent del PP va fer aquestes declaracions dimarts, en un míting a Illescas, on també va censurar que el Govern es vulgui ficar “a les cases” de la gent per dir-los com ha de ser.
Ayuso, a més, també ha agitat la campanya electoral a Andalusia després d’afirmar que l’“Andalusia socialista” va provocar que la regió fos un “desastre” plena de “decadència”, i va parlar de “gent garrapatera” que, segons la seua opinió, “vivien del sector públic”.
Tant el PSOE com Endavant Andalusia i Vox van criticar les paraules de la presidenta madrilenya, que ahir va intentar matisar les afirmacions a l’assegurar que “no m’he ficat amb Andalusia, m’he ficat amb el socialisme que a Andalusia va robar amb els ERO”. Des del PP andalús, que no va valorar les paraules d’Ayuso, es van donar per bones les seues explicacions.