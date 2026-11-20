Qui vota qui? Així és el perfil dels votants dels principals partits a les pròximes eleccions
Edat, classe social i habitatge: el baròmetre del CIS radiografia les bretxes sociològiques i ideològiques que defineixen el votant.
L’últim baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), elaborat a partir de més de 5.000 entrevistes, va traçar recentment una radiografia de les bases socials que sostenen cada formació política. Qüestions com, per exemple, l’edat, els ingressos econòmics, la fidelitat a una determinada ideologia o l’admiració o animadversió cap a líders polítics, són clau a l’hora que una persona decideixi qui votar, i divideixen el mapa electoral en blocs diferenciats.
Mentre que el PSOE descansa sobre una generació madura que exigeix la intervenció pública i l’habitatge com a dret constitucional, el pilar del PP és l’oposició frontal a l’actual executiu central i el suport a la llibertat de mercat.
En els extrems i en l’espai plurinacional, les dinàmiques s’accentuen: malestar econòmic, immigració i sobirania apareixen de forma recurrent.
A continuació, desgranem la radiografia sociològica dels electors que configuren el mapa actual.
Nota: Front Ampli recull les dades de Sumar.
PSOE - Classe treballadora, madura i partidària de l’escut social i l’accés a l’habitatge
Prioritats: L’accés a l’habitatge.
Fidelitat: Fan pinya amb Sánchez, amb 6 de nota mitjana.
❚ El votant del PSOE té arrelament generacional i popular. Socialment, un 39% s’identifica com a classe treballadora o baixa, amb un pes fort de jubilats i rendes mitjanes-baixes. A nivell d’estudis, el seu perfil és divers d’acord amb la base sènior: empat entre els que es van quedar a Secundària i els que tenen estudis superiors. Prioritat absoluta a l’habitatge, amb un 93% que el considera un dret constitucional i no un bé de mercat. Aval a l’escut social, al control de lloguers i als impostos als pisos turístics.
PP - Hegemonia de classe mitjana i priorització de l’oposició al Govern
Prioritats: Oposició política al Govern.
Fidelitat: Donen un 6,5 a Feijóo.
❚ El seu electorat es defineix com a classe mitjana (15 punts per sobre del global dels enquestats) i el 64% dels seus votants té de 45 anys en endavant. Els seus electors tenen un alt nivell educatiu (33% d’estudis superiors). A diferència d’altres partits, la seua prioritat política principal no són temes socials, sinó l’oposició al Govern i a les seues polítiques. Defensa la llibertat de mercat a l’habitatge i rebutja el control de preus o la pròrroga de contractes. Dona suport a la rebaixa de l’IVA o els crèdits ICO. Rebutgen Sánchez i Abascal.
ERC - Independentisme d’esquerres urbà i pragmàtic
Prioritats: Habitatge com a dret.
Fidelitat: Gabriel Rufián no apareix al baròmetre.
❚ Sis de cada deu votants d’ERC superen els 45 anys i tenen estudis superiors. Perfil urbà i de classe mitjana consolidada amb bons nivells d’ingressos (el 54% supera els 2.700 € mensuals). Combinació de la tradició sobiranista i agenda social progressista. Habitatge i ocupació com a prioritat. Consideren la vivenda un dret (88 %), donen suport a la prohibició de desnonaments, la pròrroga de contractes i la fiscalitat a pisos turístics. Miren per la governabilitat estatal. Rufián no apareix al baròmetre i aproven Yolanda Díaz.
Junts - L’electorat de més edat, d’alt poder adquisitiu i perfil liberal
Prioritats: Economia, habitatge i immigració.
Fidelitat: Rebuig a les polítiques estatals.
❚ El votant de Junts és el de més edat i de més poder adquisitiu: el 57% del seu electorat té ingressos que superen els 2.700 € mensuals, amb una taxa d’atur testimonial del 3,6% i un trenta per cent amb estudis superiors. Perfil sobiranista de centredreta, combina la preocupació per la gestió econòmica, l’habitatge i la immigració amb una posició liberal. Rebutja la intervenció rígida en el lloguer, com les pròrrogues automàtiques o els contractes indefinits per defecte, defensant la seguretat jurídica de la propietat privada.
Vox - Edat laboral, malestar econòmic, rebuig a la immigració i oposició al Govern
Prioritats: Oposició al Govern i immigració.
Fidelitat: Fidelitat a Abascal amb un 7,2 de mitjana.
❚ Vox es distingeix per tenir un electorat jove i en l’edat laboral activa (el 50% entre 35 i 54 anys), amb una taxa d’aturats alta i amb malestar socioeconòmic (23,8 % es defineix com a classe baixa). Nombrosos votants tenen estudis d’FP. S’oposen al Govern central, els preocupa la immigració i rebutgen les regulacions públiques. És el partit en el qual més electors conceben l’habitatge com un bé de mercat i que més s’oposen a limitar els lloguers. Animadversió extrema cap a Pedro Sánchez.
Frente Amplio - Alta qualificació professional, orgull de classe i emergència en habitatge
Prioritats: Habitatge com a emergència nacional.
Fidelitat: Yolanda Díaz.
❚ Front Ampli (Sumar) aglutina l’electorat més jove i més qualificat, comptant amb la proporció més elevada de professionals, científics i intel·lectuals. Contrast entre aquesta posició acomodada i una fortíssima consciència política: un 42% s’autodefineix de manera categòrica com a classe treballadora. La crisi de l’habitatge és una emergència nacional (50% de preocupació) i un dret constitucional. Això es tradueix en la màxima exigència regulatòria del mercat (desnonaments, lloguer). Valoren la gestió de Yolanda Díaz (6,53).