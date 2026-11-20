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Sánchez i Feijóo protagonitzen un tens i aspre cara a cara marcat per la corrupció
El líder popular qüestiona la gestió de l’Executiu i exigeix explicacions pels escàndols del PSOE. Els accidents ferroviaris i la crisi habitacional aviven l’enfrontament entre els dos candidats
Els líders de PSOE i PP, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, van protagonitzar ahir un tens cara a cara, moderat per la presidenta de l’Acadèmia de Televisió, María Casado, amb forts retrets, acusacions creuades i interrupcions. Les pensions, l’estat de la xarxa ferroviària i l’habitatge van centrar bona part de l’enfrontament. Des del primer moment, el líder del PP va recordar les paraules de Carles Puigdemont, que havia qualificat el president d’“amoral”, i va qüestionar la seua gestió pels casos de corrupció que afectaven tant el seu partit com el seu entorn familiar. “Han fet tota mena de porcades. Espanya es mereix un president decent”, va afirmar. Sánchez va reconèixer que havia comès errors durant el seu mandat i que havia “confiat en gent en la qual no havia de fer-ho”, amb referència a antics col·laboradors com José Luis Ábalos.
En el bloc dedicat a l’habitatge, Sánchez va admetre que el seu govern no havia aconseguit resoldre el problema, encara que va defensar que Espanya es trobava en una situació econòmica i social millor que quan va arribar a la Moncloa. Feijóo el va acusar d’incomplir les seues promeses i va assegurar que hi havia “més pisos en els sumaris de corrupció que habitatges construïts”. A més, va defensar la proposta del PP de construir un milió de vivendes i aprovar una nova llei del sòl.
En matèria econòmica, Sánchez va defensar la pujada del salari mínim i va proposar que augmentés per llei cada any fins a assolir el 60 % del salari mitjà. “Es doblegarà a la patronal?”, va preguntar a Feijóo, que va respondre amb propostes de rebaixes fiscals, com reduir l’IRPF i eliminar l’IVA per als autònoms que facturin menys de 80.000 euros. Sánchez va qualificar el seu model econòmic d’“èxit” i va assegurar que havia reduït els impostos a les classes mitjanes i treballadores.
Els accidents ferroviaris també van centrar part de l’enfrontament. Feijóo va retreure a Sánchez els 115 morts i el va instar a demanar perdó a les famílies de les víctimes per no haver assistit als funerals. El president es va disculpar i va defensar que el seu Govern havia estat al costat de les víctimes. “Lliçons, les justes”, va replicar al recordar tragèdies sota governs del PP.
En serveis públics, Sánchez va atacar la gestió de Feijóo al capdavant de la Xunta de Galícia, a qui va acusar d’haver retallat recursos i de privatitzar l’Hospital de Vigo. Feijóo va qüestionar la despesa del Govern en defensa i va reclamar “prioritzar els serveis públics”.
A l’últim bloc, centrat en migració i política exterior, Sánchez va defensar el paper internacional d’Espanya i va assegurar que el país “ha brillat amb llum pròpia” per la seua postura contra la guerra i el reconeixement de l’Estat palestí. Feijóo li va retreure la seua relació amb el Marroc i el canvi de posició respecte al Sàhara Occidental. “Ha parlat de tot menys d’Espanya”, li va recriminar.