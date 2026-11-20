Semaf desconvoca la vaga de maquinistes de dilluns després d’arribar a un acord en seguretat ferroviària
El sindicat assegura que el protocol d'actuació davant de fenòmens meteorològics adversos "ja és una realitat firmada"
El sindicat majoritari de maquinistes, Semaf, ha desconvocat la vaga prevista per aquest dilluns després d’haver assolit un acord en matèria de seguretat ferroviària. El sindicat ha assegurat en un comunicat que l’acord “transforma les reivindicacions del col·lectiu en realitats normatives, operatives i verificables”. Ha afegit que la “fermesa” mostrada pel col·lectiu de maquinistes durant tot el conflicte ha permès no només desbloquejar els “incompliment arrossegats” des de l’acord del febrer del 2026, que van motivar la convocatòria de l’aturada, sinó obtenir també millores addicionals “que eleven els estàndards de seguretat del sistema ferroviari”.
El sindicat ha explicat que després d’assolir l’acord sobre el protocol d’actuació davant de fenòmens adversos, la negociació ha estat “més fàcil”, ja que la “complexitat” d’aquest punt frenava la negociació de la resta. Aquest protocol, asseguren “ja és una realitat firmada i incorporada com annex vinculant a tota la xarxa ferroviària, acabant amb la improvisació davant dels fenòmens adversos”.
Segons Semaf, la mobilització dels maquinistes per la seguretat “ha marcat un abans i un després” al sector, i suposa “un punt i seguit” que obre una via d’actuació dels professionals a primera línia davant dels responsables ferroviaris.
Concrecions
Semaf ha concretat que l’acord garanteix l’execució “real” dels punts que consideraven bloquejats des de la negociació del febrer, en àmbits com el protocol d’alertes meteorològiques, el control tècnic del material, la formació dels maquinistes o la vigilància institucional permanent. Entre altres, el pacte garanteix l’extensió dels coeficients reductors de l’edat de jubilació al personal ferroviari i la modificació de la regulació de les interrupcions dels temps de conducció. També s’ha aprovat un pla de correcció de les incidències detectades en els trens de les sèries 106, 452 i 453.
Acords addicionals
A més, ha detallat que s’han assolit quatre “grans avenços” addicionals que no estaven pactats prèviament i que permeten reforçar la seguretat en la circulació i desbloquejar el marc laboral. Semaf destaca l’impuls de nova normativa per regular les anomalies dels sistemes de senyalització LZB i ERTMS, així com la tramitació urgent de la modificació dels temps de treball del personal de circulació.
Un altre dels avenços és que les limitacions temporals de velocitat (LTV) passaran de publicar-se setmanalment a fer-ho diàriament, amb caràcter general, a les línies de xarxa convencional i ample mètric, per millorar la informació disponible a les cabines dels trens. També han destacat el compromís del secretari d'Estat de Transports d'accelerar la tramitació del quart conveni col·lectiu del grup Renfe, amb la previsió que la comissió negociadora es reuneixi la setmana vinent.
Semaf s’uneix a CCOO, UGT i SCF
D’aquesta manera, el sindicat majoritari dels maquinistes ha acordat amb el Ministeri de Transports compromisos de seguretat, unint-se a CCOO, UGT i el Sindicat de Circulació Ferroviari que ja ho van fer aquest dimarts, després de la vaga unitària. En aquell moment, Semaf va argumentar que les mesures promeses encara “estaven pendents d'aprovar-se i d'efectuar la tramitació corresponent”. Una de les reivindicacions del sindicat majoritari de maquinistes per convocar l’aturada era, precisament, la d’aconseguir que hi hagi alertes meteorològiques específiques i independents per l’àmbit ferroviari, de la mateixa manera que existeixen per l’aviació i el transport marítim. També demanaven que es constituïssin comitès de crisis davant dels avisos taronges i vermells per “suspendre i restringir el trànsit”.
Transports destaca l’acord
El Ministeri de Transports ha destacat que amb aquest acord s’ha “consolidat” el full de ruta per reforçar la seguretat i la confiança amb la xarxa ferroviària, després dels accidents de Gelida, Adamuz i el d’Urda, que va provocar la mort de 69 persones fa unes tres setmanes. El Departament que ara dirigeix Carlos Cuerpo ha remarcat que s’han limitat els temps de conducció i s’ha adoptat un nou protocol d’alertes meteorològiques que fixa llindars de previsions de l’AEMET per determinar la circulació segura dels trens.