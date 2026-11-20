El servei de taxis adaptats de Lleida no permet viatges a altres municipis: “Si necessito sortir de la ciutat, em sento discriminat”
La Paeria preveu adjudicar set noves llicències
Un veí de Lleida va denunciar aquest dijous que el servei de taxis adaptats de la ciutat no permet fer reserves per viatjar a altres municipis. “Si necessito sortir de la ciutat, em sento discriminat”, va assegurar. Va explicar que per reservar un vehicle cal trucar un dia abans, però “quan truques, ja no hi ha taxis”, va lamentar.
Així mateix, va valorar que els preus reduïts per al servei, de 3 euros per viatge i persona, “no tenen sentit, perquè si vas acompanyat, surt igual o més car que el servei normal”.
Lleida
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ELENA MONTAÑÉS
Aquest mitjà de transport públic està destinat a la ciutadania que tingui reconegut el barem de mobilitat reduïda. En aquest sentit, l’Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida (Aspid) va denunciar aquesta setmana que la ciutat hauria de disposar d’un mínim de 12 taxis adaptats per complir el mínim legal. Tanmateix, només n’hi ha 4, la qual cosa causa “moltes dificultats per aconseguir- ne, fins i tot quan els sol·licitem diversos dies abans”, van lamentar usuaris afectats. La Paeria preveu adjudicar set noves llicències.