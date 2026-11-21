POLÍTICA
Illa fa a Lleida una crida a combatre l’abstenció i adverteix que el 29 N està en joc "autoritarisme o democràcia"
En un acte en el Mercat del Pla, el candidat per Barcelona, Jordi Hereu, demana "de mobilitzar el vot" per "batre el nostre únic enemic: PP i Vox" // Morón avisa que un canvi de govern posaria en risc el sistema de pensions i que portaria el país "a un retrocés"
El PSC ha celebrat aquest migdia el seu acte central de campanya a Lleida en el Mercat del Pla, on el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit que aquest 29N "no està en joc un simple canvi de cicle, ens juguem o autoritarisme o democràcia". És per aquesta raó que va demanar de concentrar el vot en el partit socialista per "combatre contra el pitjor adversari que tenim i que sempre es presenta: l’abstenció, hem d’anar a votar". També ha defensat que la sanitat pública i les pensions "són sistemes solidaris que funcionen i els números quadren", però que PP i Vox "el volen canviar per poder fer negoci". En aquest sentit, ha reconegut que actualment hi ha "una onada autoritària a Occident", però va recordar que als països on aquestes forces governen no han millorat la seua situació. "A l’Argentina de Milei tenen jornades laborals de 12 hores i pobresa, als Estats Units de Trump estan patint l’encariment del cost de la vida, hi ha detencions als carrers i censura en els mitjans de comunicació, i aquí a Espanya tenim als seus aprenents", en al·lusió a PP i Vox.
D’altra banda, Illa també va explicar que l’impost a la banca que vol aprovar el Govern central "és un exercici de solidaritat, de compartir aquesta prosperitat amb el conjunt de la societat i els 1.400 milions que es recaptarà amb ell els destinarem a la construcció d’habitatge". També va criticar les afirmacions del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Ha promès rebaixar impostos i reforçar els serveis públics, ja que a mi els comptes no em surten, sabem comptar Alberto", ha ironitzat Illa. Finalment, el President ha remarcat que PP i Vox "no venen a governar Catalunya, sinó a desmuntar-la" i que ambdues formacions van de la mà. També ha tingut temps per criticar Junts. "Diuen que són al mig, doncs si sou al mig, aparteu-vos que molesteu, no és moment d'estar al mig, no hi ha terme mitjà, aquest 29 N és o Pedro Sánchez o Feijóo", ha conclòs Illa.
També ha intervingut el candidat del PSC per Barcelona, el ministre d’Indústria, Jordi Hereu, que també ha atacat Junts. "Objectivament han reforçat a PP i Vox, heu perdut el nord", ha afirmat el candidat socialista. Ha afirmat que "el Govern de Sánchez ha cregut a Lleida amb nous regadius, infraestructures viàries i digitals" i que la província "ens l’ha tornat amb rècord d’ocupació, d’indústria, d’explotacions i fent de Lleida un dels grans actius de Catalunya i d’Espanya". Per això, ha assegurat que "retindrem els dos diputats que tenim i que els altres vagin amb compte, perquè anem a més." Paral·lelament, Hereu també ha advertit que aquest 29N "elegim o progrés o involució i oblit, ens juguem la viabilitat d’un sistema que hem construït entre tots" i ha lamentat que els partits a l’esquerra dels socialistes "no han complert, s’han barallat i hi ha massa personalismes". Per tot això, Hereu ha fet una crida "a la gent de totes les esquerres, als europeistes, als sindicalistes i als catalanistes" a concentrar el vot per al PSC per a així "batre el nostre únic enemic: PP i Vox".
Per la seua part, la candidata del PSC per Lleida, Cristina Morón, ha remarcat que un canvi de govern a Espanya comportaria "un retrocés" que posaria en risc el sistema de pensions i els drets que aquests anys han aconseguit les dones i la classe treballadora". Ha recordat que a Sánchez "l’han donat per acabat moltes vegades, però sempre s’ha aixecat i ha defensat les pensions, ha pujat el salari mínim i ha impulsat més drets per a les persones". Ha acabat fent un missatge a tota la societat: "Si, lluitarem i ho farem al vostre costat, diumenge vinent, omplim les urnes de vots socialistes".
En l’acte també va parlar l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que ha recordat a l’exministre de Sanitat assassinat per ETA fa 26 anys, Ernest Lluch, esmentant una de les seues frases: "El socialisme és portar la màxima llibertat, qualitat i fraternitat a les persones". Ha dit que "gràcies al suport que tenim en els governs de Catalunya i Espanya" estan impulsant projectes com el pla de recuperació del Centre Històric de Lleida o el de regeneració de la Mariola. També ha remarcat que aquest 29N "ens hem de mobilitzar per anar a votar per avançar amb esperança, il·lusió, projectes i transformació".