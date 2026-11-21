SUCCESSOS
Noves denúncies pel megafrau, amb inversions de fins a 300.000 euros
Afectats han contactat amb lletrats al transcendir la detenció i ingrés a la presó. “Confiaves en ell i, si et demanava que aportessis més diners, els hi donaves”
“Confiaves en ell i, si et demanava que aportessis més diners, els hi donaves.” Això és el que assegura a aquest diari una de les víctimes d’M.G.Q., l’assessor financer empresonat dijous com a suposat autor d’una macroestafa milionària a Lleida. És un patró que es repeteix en la immensa majoria d’afectats, que van començar a sospitar que podien estar sent víctimes d’un frau al llarg d’aquest últim any, quan van començar els problemes de cobrament d’interessos promesos o la insistència d’M.G.Q. perquè fessin més aportacions. “Et deia que s’havia produït algun error però que es resoldria en qüestió de dies. Res més lluny de la realitat”, afegeix.
Val a recordar que l’investigat treballava per a una coneguda companyia asseguradora –que ha adoptat mesures legals i va finalitzar la relació mercantil– i, aprofitant la seua posició social i professional i com de coneguda és l’empresa, oferia paquets d’inversió “segurs, garantits i de durada limitada”.
Molts dels afectats també van descobrir que havien estat estafats al contactar amb la central de la companyia. Alguns han aportat fins a 300.000 euros. “Ha estat una sorpresa i una gran decepció”, insisteix l’afectat.
Aquests últims dies, al transcendir el cas, s’han presentat noves denúncies i afectats han contactat amb lletrats per emprendre accions legals. Un d’ells és Pau Simarro, que fins dimarts defensava els interessos de cinc afectats i als quals se n’han afegit dos.
Entre aquests sumen un perjudici d’uns 1,5 milions d’euros. “Generava confiança entre els seus clients i els ha estafat”, comenta l’advocat. L’import podria ascendir a cinc milions d’euros o fins i tot una xifra superior, si bé 1,5 milions haurien estat retornats a alguns del mig centenar d’afectats. Altres fonts apunten que pot ser molt pitjor i que hi hauria un centenar de víctimes. Això i la destinació dels diners és el que està intentant indagar la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos a Ponent.
Quant a la tipologia del frau, es tracta del conegut com a esquema Ponzi i no es tracta d’una estafa piramidal perquè hi ha un sol organitzador (vegeu el desglossament).