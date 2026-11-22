Illa demana combatre l’abstenció i avisa que el 29N es vota “autoritarisme o democràcia”
En un acte a Lleida, ell i Hereu ataquen Junts i demanen mobilitzar el vot per “batre el nostre únic enemic: PP i Vox”. Morón adverteix que un canvi de govern seria “un retrocés” per al país
El Mercat del Pla del Centre Històric de Lleida va acollir ahir l’acte central de campanya del PSC a Ponent, en el qual el president de la Generalitat, Salvador Illa, va advertir que aquest 29N “ens juguem autoritarisme o democràcia”. És per aquesta raó que va demanar concentrar el vot en el partit socialista per “combatre contra el pitjor adversari que tenim i que sempre es presenta: l’abstenció”. També va defensar que la sanitat pública i les pensions “són sistemes solidaris que funcionen”, però que PP i Vox “els volen canviar per fer negoci”.
En aquest sentit, va recordar que als països en els quals governa la ultradreta no han millorat la situació, posant com a exemple “la pobresa generalitzada” a l’Argentina de Milei, o “les detencions als carrers, l’augment del cost de la vida i la censura” als EUA de Trump. “I aquí a Espanya tenim els seus aprenents”, va dir en al·lusió a PP i Vox.
Illa també va remarcar que PP i Vox “no venen a governar Catalunya, sinó a fer-la més petita i buidar-ne l’autogovern”. També va tenir temps per criticar Junts. “Diuen que són al mig, doncs aparteu-vos que molesteu, no és moment de ser al mig, aquest 29N és o Sánchez o Feijóo”, va concloure Illa.
Per la seua banda, el candidat del PSC per Barcelona, el ministre d’Indústria, Jordi Hereu, també va atacar Junts. “Heu perdut el nord”, va afirmar. Va assegurar que “el Govern ha cregut en Lleida amb nous regadius, infraestructures viàries i digitals” i que la província “ens ho ha tornat amb rècord d’ocupació, d’indústria, d’explotacions i fent de Lleida un dels grans actius de Catalunya i d’Espanya”. Per això, va assegurar que “retindrem els dos diputats per Lleida i que els altres vagin amb compte, que en volem més”.
Tant Illa com Hereu van recordar que l’impost a la banca que prorrogarà el Govern central la propera setmana permetrà recaptar 1.400 milions d’euros “que es destinaran a polítiques d’habitatge”. Al seu torn, la candidata per Lleida, Cristina Morón, va remarcar que un canvi de govern comportaria “un retrocés” que posaria en risc el sistema de pensions “i els drets que aquests anys han aconseguit les dones i la classe treballadora”. Va recordar que a Sánchez “l’han donat per acabat moltes vegades, però sempre s’ha aixecat i ha defensat les pensions, ha apujat el salari mínim i ha impulsat més drets per a les persones”. També va parlar l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que va recordar l’exministre Ernest Lluch, assassinat per ETA fa 26 anys. Va remarcar que aquest 29N “ens hem de mobilitzar per avançar amb esperança, il·lusió, projectes i transformació”.
Abans de l'acte, uns bombers es van concentrar davant del Mercat del Pla para recuperar millones laborables. Se van a reunir con Illa y el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.