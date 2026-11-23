SEGURETAT
La Guàrdia Urbana estrenarà les càmeres de vigilància amb IA en la campanya de Nadal
Han de reduir un 25% el temps de resposta immediata davant d’incidents a la via pública i un 40% el temps d’investigació. Larrosa anuncia que el cos assolirà els 265 efectius l’any que ve
La Guàrdia Urbana de Lleida ultima la posada a punt del sistema que permetrà començar a utilitzar la intel·ligència artificial (IA) en 70 càmeres de videovigilància repartides per tota la ciutat durant la pròxima campanya nadalenca, que arrancarà oficialment el proper cap de setmana.
Així ho va confirmar ahir l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, durant els actes de celebració de la diada de Santa Cecília, en la qual va assegurar que “l’objectiu és disposar de més informació, anticipar possibles incidències i facilitar una resposta policial més àgil i eficaç”. El primer edil va afegir, a més, que la previsió és connectar a la IA fins a 120 dels 270 dispositius que actualment hi ha a la capital del Segrià –la majoria al Centre Històric–, però va subratllar davant dels efectius policials que van assistir als actes de commemoració de la seua patrona que “la tecnologia no ha de substituir la vostra experiència, criteri professional i proximitat amb les persones”.
La integració de la IA a les càmeres de videovigilància ha de servir per seleccionar les imatges més valuoses per a la tasca policial, ja que els dispositius instal·lats a la via pública funcionen 24 hores del dia, la qual cosa fa gairebé impossible visionar tot el material. Amb l’ajuda dels algoritmes, en canvi, el temps de resposta immediata davant d’incidents a la via pública es podria reduir fins a un 25%, i el temps d’investigació, un 40%.
Larrosa va anunciar també que aquesta mateixa setmana ha enviat a la junta de personal de la Paeria una proposta per incrementar la plantilla de la Guàrdia Urbana fins als 265 efectius, i va recordar que l’actual, amb 259, “és la més elevada de la història”. El primer edil va detallar que aquestes noves set places serviran per incorporar sis nous agents i un intendent, ja que l’actual, Josep Mallada, continua exercint com a interí.
Aquestes noves places se sumaran a les que s’aniran creant els pròxims exercicis perquè la Guàrdia Urbana mantingui els 265 efectius malgrat les jubilacions. “N’hi haurà cinc l’any que ve i la previsió és que n’hi hagi tres o quatre cada exercici durant els propers anys”, va explicar l’alcalde.