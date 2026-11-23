Montse Cortasa, candidata de Front Ampli per Lleida: «El vot útil és per a qui defensa Lleida, i els altres no ho han fet»
Cortasa és la nova candidata de Front Ampli-Comuns al Congrés dels Diputats per Lleida. Química de professió, compagina la seua feina amb l’activitat agrícola i el seu càrrec de regidora a Almacelles.
Parlem davant de l’estació de tren i estem en plena vaga de maquinistes. Quins són els principals reptes de mobilitat a Lleida?
Tenim molts reptes pendents. Cal millorar les freqüències del transport públic a tota la demarcació, tant entre municipis com en les connexions amb l’exterior. També necessitem un millor manteniment de les infraestructures. Des del Congrés hem de reclamar que Lleida rebi inversions en mobilitat com les que es destinen a Barcelona o Madrid. Al final, disposar de bones connexions és fonamental perquè la gent vulgui viure al territori.
L’habitatge és un altre dels problemes per als qui volen quedar-se. Què proposen?
Per començar, l’habitatge no pot ser un negoci. Els pobles de Lleida estan plens de cases buides i bona part de les nostres propostes passen per incorporar-les al parc d’habitatge mitjançant diferents fórmules. Es tracta de garantir un dret que està recollit a la Constitució.
A més de transport i habitatge, són necessàries oportunitats laborals. De quina manera es poden fomentar?
No necessitem canviar el treball que hi ha a Lleida, sinó aconseguir que les activitats econòmiques siguin rendibles i permetin viure dignament. L’Estat ha de legislar i continuar augmentant el salari mínim. Durant aquesta legislatura s’ha avançat en el desplegament de les 35 hores setmanals sense reduir els salaris. Ara fa falta que les patronals segueixin aquest camí i actualitzin les condicions laborals dels seus treballadors.
El sector primari és un dels motors econòmics de Lleida. Com es plantegen defensar-lo?
Volem que es compleixi la llei de la cadena alimentària i que es facin les inspeccions necessàries. Ara mateix falta un programa d’inspeccions en molts àmbits com en el rendiment dels productes. També defensem que els ajuts de la PAC estiguin vinculats a la feina que realment es porta a terme a les explotacions.
La sequera i la gestió de l’aigua són altres grans desafiaments. És imprescindible modernitzar els regadius?
Per descomptat. Hem de consumir menys aigua al camp, implantant el reg per degoteig o altres sistemes adequats per evitar pèrdues.
Però aquesta modernització no pot recaure únicament sobre els agricultors i ramaders. L’Estat els ha d’ajudar en funció de les seues possibilitats econòmiques. No pot ser que alguns pagesos no puguin modernitzar les explotacions perquè els comptes no els surten.
Tanmateix, el sector primari no sol identificar-se electoralment amb formacions com la seua. Per què creu que passa?
Sens dubte, falta consciència de classe. Els petits i mitjans productors familiars, encara que siguin propietaris, autònoms o tinguin la seua pròpia empresa, continuen formant part de la classe treballadora. Els últims anys, els fons d’inversió han anat comprant terres i s’està empobrint cada vegada més els productors. Hem d’aconseguir que els ajuts arribin a aquells que els necessiten, actualitzar les assegurances agràries i garantir unes regles de mercat iguals.
Moltes de les seues propostes requereixen més inversió pública. D’on han de sortir els diners per finançar-les?
Els diners surten dels impostos i, perquè els comptes quadrin, és necessari revisar l’ordre de prioritats.
Per acabar, per què es presenten al Congrés si van retirar la seua candidatura al Senat per concentrar el vot d’esquerres en el PSC?
Al Congrés porten anys presentant-se persones que han representat Lleida. I què han fet pel nostre territori? Nosaltres creiem que el veritable vot útil és per a qui defensa Lleida, i els altres partits no ho han fet. La nostra demarcació no necessita més promeses, sinó actuar al Congrés.