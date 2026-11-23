Multat un taxista il·legal a Lleida per portar els treballadors d’una fructícola
Des del 2023 la Urbana ha multat 8 conductors per fer de taxistes sense tenir llicència.
L’ajuntament de Lleida ha multat amb 4.001 euros un conductor per exercir com a taxista de forma il·legal. Una pràctica que el conductor feia habitualment a treballadors d’una empresa fructícola de dilluns a divendres i els usuaris de la qual contactaven amb ell gràcies al telèfon que els facilitava una empresa de contractació temporal (ETT).
Els fets van tenir lloc el 25 de juliol aquest any a les 9.05 hores, quan agents de la Guàrdia Urbana, mentre feien un control preventiu de documentació de vehicles a la plaça Europa, van veure com un vehicle s’aturava metres abans de l’operatiu a la mateixa rotonda i recollia sis persones.
Els agents el van parar i, al ser preguntat, el conductor va reconèixer que oferia aquest servei de dilluns a divendres des de la plaça Europa fins a una cooperativa de l’Horta a canvi d’un pagament prèviament acordat. Davant d’aquesta situació, els agents van preguntar a una de les viatgeres, que va admetre que coneixia el conductor per portar-la a la cooperativa de dilluns a divendres i que pagava cinc euros al dia per aquest servei.
Així mateix, va assenyalar que el número del conductor el va facilitar una ETT l’oficina de la qual està situada al carrer Corregidor Escofet. Al seu torn, el conductor va assenyalar que feia el transport “per fer-los un favor” i que només els demanava que li paguessin la gasolina. També va admetre que l’ETT era la que facilitava el seu telèfon als seus clients, però que no tenia cap relació laboral amb aquesta.
Per tot plegat, la Urbana va sancionar el conductor amb 4.001 euros per exercir de taxista il·legal, quantia que es va reduir a la meitat per reconèixer els fets i pagar de forma voluntària. Des del 2023 la Urbana ha multat 8 conductors per fer de taxistes sense tenir llicència.