CRÓNICA VINTAGE
Àvila i Salamanca, fins a les tantes i fins dalt de tot
Encara que a Lleida tenim Cum Laude en nocturnitat i ballarugues
Què ens diran a nosaltres, els de Lleida, de les coses del sortir. Que som pioners! Que el BigBen de Mollerussa —abstenir-se comentaris ofesos de Golmés– va ser el gran temple de la nit de Catalunya. Que res va superar mai el chorrazo sense nom de la Wonder, ni com de divertit va ser mullar-se a la Waikiki, ni l’experiència de viatjar a l’oest llunyà cap a Altorricó i la seua Imperia, o descobrir nous territoris a Fraga i la seua Florida 135. Després, que si Larida, Gurugú, el Cotton, o l’Excés. Tenim cum laude en nocturnitat i ballarugues.
Doncs resulta que a les passades eleccions generals, les del 23J del 2023, Àvila i Salamanca van sobresortir informativament per temes relacionats amb la festa. Primer, anem a Àvila. En una mesa d’Arenas de Pedro hi va haver un vocal a qui la nit de reflexió se li va fer molt llarga, tan llarga que el dia de les eleccions no va poder presentar-se al no estar en condicions. Vaja, que es va passar la nit de gresca. El seu lloc el va ocupar el substitut.
A Santa María de Tormes, població de Salamanca, la jornada de reflexió va coincidir amb les festes del poble. Al matí la presidenta de la mesa va al·legar problemes de gastroenteritis. I, esclar, els substituts, que van haver de preveure que molta casualitat seria que els toqués, van sortir de festa. Van arribar a l’hora fixada amb clars símptomes d’embriaguesa i van haver de quedar-se a passar la jornada electoral amb el calvari de la ressaca en una taula marcant ratlles en un full amb noms i cognoms.
Si ets bo per sortir, ets bo per aguantar una jornada electoral.
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