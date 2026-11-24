EDUCACIÓ
Famílies de l’escola bressol La Faldeta de Lleida denuncien falta de personal: “És inacceptable que una sola professora es faci càrrec de més de 30 menors”
Amb un educador per cada 30 alumnes, hi ha problemes per cobrir les baixes i atendre els menors. La substitució tarda més que als col·legis
L’associació de famílies (AFA) de l’escola bressol La Faldeta denuncia problemes per cobrir la falta de personal al centre quan hi ha baixes o falten educadores. “És inacceptable que una sola professora es faci càrrec de més de 30 menors”, va asseverar una de les mares i va insistir que són nens d’entre 0 i 2 anys, per la qual cal una atenció més gran. Per això, demanen més agilitat per cobrir les baixes del personal. Segons van explicar, en cada classe, amb una ràtio d’uns 30 alumnes aproximadament, hi hauria d’haver 1 educadora, més una altra d’auxiliar, “com a les escoles municipals”, va assenyalar una altra de les mares. Tanmateix, a La Faldeta, l’única escola de Lleida que depèn del departament d’Educació, amb una classe d’I0, tres d’I1 i dos d’I2, hi ha una sola professora per aula i una auxiliar compartida entre totes les línies. Així mateix, van explicar que, malgrat que Educació va concedir una plaça més al centre, encara no s’ha cobert.
La presidenta de l’AFA va assegurar que des de l’associació han seguit tots els procediments per sol·licitar més recursos, però “el departament se’n renta les mans i la síndica de greuges encara no ens ha respost”, va indicar. “Des d’Inspecció ens van dir que l’escola podria tancar diversos dies per falta de personal”, van lamentar. D’altra banda, també van destacar que el servei d’acollida ha deixat de ser subvencionat per la Generalitat, al tractar-se d’activitats fora de l’horari lectiu. Això, van afegir, suposa un increment en la quota, que ha passat de 20 euros al mes a 50. “Si no t’ho pots permetre, no és possible conciliar el treball amb la família”, van assenyalar.
Un portaveu del departament va assenyalar sobre això que el procés per cobrir les baixes a les bressol es pot veure alentit pel fet que la persona adjudicatària té un termini de 24 hores per acceptar o rebutjar la plaça. A Primària o a l’ESO, aquest termini és d’una hora.