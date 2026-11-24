HOSPITAL
L’hospital Arnau de Vilanova de Lleida reutilitza més d’un milió de litres d’aigua en tres mesos
Gràcies a la posada en marxa d’un projecte a la planta de tractament per al servei d’hemodiàlisi
L’hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha estalviat 1.052 metres cúbics d’aigua (un milió de litres) en menys de tres mesos, gràcies a la posada en marxa d’un projecte de reutilització de l’aigua de rebuig de la planta de tractament per al servei d’hemodiàlisi, que serveix per donar un segon ús al volum d’aigua que anava a parar a la xarxa de sanejament. El projecte, impulsat per la direcció de Serveis Generals de l’hospital, consisteix a recuperar l’aigua que es genera durant el procés de purificació de la planta de tractament de la Unitat d’Hemodiàlisi (l’osmosi inversa), per conduir-la fins al circuit d’emmagatzemament destinat al reg i als fluxors (els mecanismes de les cisternes dels lavabos).
D’aquesta manera, l’aigua es reutilitza per als usos que no requereixen aigua potable, reduint la necessitat de consumir-la de la xarxa municipal.
Les estimacions situen en uns 12,5 metres cúbics diaris el volum d’aigua recuperable, més de 3.000 d’anuals, la qual cosa equival a una piscina olímpica. Aquesta iniciativa s’emmarca en l’estratègia de sostenibilitat ambiental de l’Arnau i en el compromís amb una gestió més eficient dels recursos naturals. A més de l’estalvi hídric, el projecte contribueix a reduir la dependència del subministrament municipal.