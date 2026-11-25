Els docents tornen aquest dijous a la vaga per una educació pública, inclusiva i en català i "una negociació real" amb Educació
USTEC, CGT, Intersindical, CNT, COS i AEC criden a la mobilització i el departament destaca el desplegament dels acords
Els docents tornen aquest dijous a la vaga. Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT, COS i l'Assemblea Educativa han fet una crida a la mobilització per reclamar més inversió, menys ràtios i recursos per a l'escola pública, inclusiva i en català. Aquest cop hi haurà una única manifestació, a Barcelona. A partir de les 10.30 h sortiran columnes des de plaça Espanya i el Clot, que confluiran a la plaça de Tetuan. D'allà sortirà la manifestació a les 12.30. Els sindicats convocants també reclamen "una negociació real" amb el Departament d'Educació. La conselleria d'Esther Niubó, al seu torn, destaca el desplegament dels acords signats amb Professors de Secundària, CCOO i UGT a finals del curs passat per aplicar-los el 2026-2027.
Els sindicats convocants de la vaga exigeixen al Govern que compleixi els compromisos adquirits amb el sector, i reobri la negociació sobre les condicions laborals i els recursos als centres. Les organitzacions sindicals denuncien que les millores anunciades pel departament no es tradueixen "prou" en canvis "efectius" a les aules. I reclamen reforçar les plantilles, reduir les ràtios i desplegar una educació inclusiva amb més recursos.
La protesta arriba, doncs, després de les mobilitzacions i les negociacions dels darrers mesos que, segons afirmen, han permès aconseguir més dotacions de personal i millores salarials, però han deixat compromisos pendents.
Així, qüestionen que l'increment de professionals sigui suficient per atendre l'augment de l'alumnat i de les necessitats educatives, i sostenen que alguns centres no han percebut cap reforç o fins i tot han perdut recursos. En aquest sentit, reclamen un pla de xoc que desplegui unes 20.000 dotacions professionals, amb més personal d'atenció educativa, suport psicopedagògic i equips psicosocials.
I, tot plegat, encara amb el ressò de la vaga general de l'11 de novembre: "Si l’emergència social i educativa continuen, la lluita també", subratlla la convocatòria de CGT.
Les demandes
Les organitzacions sindicals que convoquen la jornada de vaga de dijous reclamen blindatge i finançament de l’educació pública, amb un 6% del PIB per a l'educació, i un calendari vinculant. També exigeixen que no hi hagi cap tancament de grups a la pública, una ampliació de l’oferta pública, especialment en l’etapa 0-3, FP i ensenyaments artístics i de règim especial. "Dignitat" per a l'espai 0-3, i blindatge legal del català com a llengua vehicular, d’aprenentatge, cohesió i acollida són altres de les peticions.
Així mateix, reclamen un calendari per arribar a 15 alumnes a infantil i primària i 20 a secundària i postobligatòria. A més, exigeixen substitucions des del primer dia i una plantilla suficient per garantir una atenció educativa de qualitat i el desplegament de les dotacions d’inclusiva amb criteris transparents, equitatius i vinculants.
També aposten per arribar a les 20.000 dotacions calendaritzades, i una aplicació de les 35 hores amb reducció lectiva i calendarització de la reducció de dues hores lectives per al personal docent i PAE, destinades a coordinació, preparació i seguiment de l’alumnat.
Altres peticions són l'eliminació de barracons, amiant i deficiències estructurals, amb garantia de manteniment, accessibilitat i seguretat. I també un pla urgent de climatització i adaptació dels centres a les temperatures extremes i als aiguats.
Els sindicats que convoquen la vaga són els mateixos que van rebutjar, al juny, l'acord marc entre Educació i CCOO, UGT –que ja havien signat l'acord del març– i Professors de Secundària, que van sumar-se al pacte. Després d'una consulta als docents, USTEC se'n va desmarcar, tal com ja havia fet la CGT -USTEC i CGT són els dos únics sindicats dels convocants que estan representants a la Mesa Sectorial amb Educació-.
Serveis mínims
El Departament d’Empresa i Treball ha fixat uns serveis mínims d’un docent per cada tres aules a infantil, primària i secundària amb motiu de la vaga educativa convocada per aquest dijous. També hi ha d’haver un membre de l’equip directiu per cada centre. Als centres d’educació especial hi ha d’haver la meitat de la plantilla i a les llars d’infants el 33%.
Pel que fa al lleure educatiu, s’ha de garantir el 50% del personal dels serveis de menjador i cuina, d'acollida, de les activitats extraescolars, de les cases de colònies i de l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials.
Al seu torn, USTEC ha interposat un recurs contenciós administratiu davant el TSJC contra els serveis mínims de la vaga educativa d'aquest dijous per "vulneració del dret de vaga". A través d'un comunicat d'aquest dimecres, el sindicat majoritari d'educació ha argumentat que la impugnació es fonamenta principalment per la duplicació dels serveis mínims a infantil i primària respecte de la vaga general de l’11 de novembre.
Ha criticat així que es passi d’un docent per cada sis aules a un docent per cada tres aules, "sense una justificació suficient" per part del departament d'Esther Niubó. A més, USTEC també ha afegit que s'han establert serveis mínims addicionals a secundària sense diferenciar entre les etapes obligatòries i postobligatòries.
Educació defensa el desplegament de les mesures
De cara a la manifestació de dissabte, des del departament d'Educació recorden les mesures que han impulsat per al curs 2026-2027: 1.103 dotacions docents més que el curs anterior, arribant a la xifra de 85.052 dotacions; 1.830 dotacions professionals més que a l'inici del curs passat (94.422 en total), i 2.141 dotacions en total d'aules d'acollida (per les 1.640 del curs passat).
La conselleria de Niubó també recalca que els recursos han crescut per sobre de les necessitats des del curs 23-24. També que els professionals dedicats a la inclusió han augmentat un 36,2%, i que l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) ho han fet un 28,8%.
El departament també remarca que s'ha aprovat l'increment del complement salarial específic en un 30%; que els docents han percebut aquest 2026 uns 1.500 euros anuals més, i que, des d'ara fins al 2029, el seu salari mensual creixerà per sobre dels 600 euros.
Així mateix, Educació també recorda que s'han invertit 257 milions d'euros en centres educatius i 100 milions per a obres de reforma, ampliació i millora a través dels ajuntaments, a més de reivindicar el pla 'Actualitza clima' per climatitzar tots els centres educatius de cara al 2030.
Educació també apunta la "reducció progressiva" de les ràtios, amb un nivell de 18,2 a Infantil (la ràtio per llei és 25), de 22,03 a Primària (25 per llei) i 28,9 a Secundària (30), de mitjana. Així com l'"impuls" a les sortides i colònies escolars, amb els 50 euros per persona i nit de pernoctació fora del domicili habitual en activitats educatives, entre altres mesures.
Vaga a l'inici de curs
El curs ja va començar amb una jornada de vaga, el 8 de setembre. Unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 5.000, segons USTEC, van participar de la manifestació pel centre de Barcelona. Els sindicats convocants -USTEC, CGT, Intersindical, COS i CNT- i l'Assemblea Educativa de Catalunya van iniciar el recorregut a la plaça Urquinaona i el van finalitzar a la plaça Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat, per reunir-se en assemblea.
La mobilització la va encapçalar la pancarta 'Contra l'emergència educativa, seguim als carrers', i es van mostrar cartells i càntics contra el Govern i la consellera Niubó, i a favor d'un augment de salaris, reducció de ràtios i la millora de l'escola inclusiva i en català.
El seguiment de la vaga del 8 de setembre va ser del 12,65% segons el departament d'Educació, a partir de la informació del 86,8% dels centres de treball amb personal convocat. El seguiment, en canvi, va ser del 30% segons els sindicats que la van convocar.
El 50% no estava disposat a fer vaga
La convocatòria de la vaga d'aquest dijous va arribar després d'una nova consulta al personal dels centres educatius que es va fer a l'octubre. En aquesta, un 50,2% dels 32.845 professionals educatius que van participar-hi van votar que no estaven disposats a fer vaga i que preferien altres accions. Són 6.487 vots, pels 16.358, el 49,8%, que sí que es van expressar a favor d'una aturada. Entre aquests, 5.451 van apostar per una jornada de vaga, 5.183 per fer-ne dues, 1.810 per tres i 3.923 per quatre.
A la pregunta de si donarien suport a la convocatòria d'una manifestació del conjunt de la comunitat educativa de la pública, el 79,08% (25.970) va votar que sí; mentre que un 20,92% (6.872) va respondre que no. Amb aquests resultats, els sindicats van proposar convocar una manifestació i impulsar la nova jornada de vaga aquest trimestre, que finalment tindrà lloc dijous.
La manifestació va tenir lloc dissabte passat a Barcelona i va aplegar prop de 3.000 persones segons la Guàrdia Urbana de Barcelona.