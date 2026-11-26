Els docents tornen a manifestar-se a Barcelona per exigir a Illa i Niubó que seguin a negociar més recursos i menys ràtios
Sindicats lamenten l’actuació policial en el desallotjament d’un grup de docents que ha irromput a Palau
Uns 5.000 docents en vaga han tornat a manifestar-se aquest dijous a Barcelona per reclamar més inversió i recursos i menys ràtios a l’escola pública, segons la Guàrdia Urbana. Després de l’acció d’aquest matí amb la irrupció d’un grup de docents al Palau de la Generalitat per entregar una carta al president de la Generalitat, els sindicats han reclamat a Salvador Illa i a la consellera Esther Niubó que seguin a negociar amb el comitè de vaga per solucionar un conflicte que està “encallat”. La vaga d’aquest dijous està convocada pels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS, amb el suport de l'Assemblea Educativa. La manifestació ha sortit de la plaça Tetuan amb lemes com ‘Contra l’emergència educativa seguim als carrers!’.
A partir de les 10.30 hores han sortit dues columnes des de la plaça Espanya i el Clot, que han confluït a la plaça de Tetuan, des d’on els docents han partit en manifestació. La marxa ha coincidit amb una altra de Bombers i s’han manifestat junts des d’Arc de Triomf fins a la rotonda de davant del zoo, on s’ha dissolt la manifestació. Un grupet de docents, unes desenes, ha accedit fins al davant del Parlament.
En declaracions prèvies als mitjans, Manel Casado, de l’Assemblea Educativa de Catalunya, ha advertit que el conflicte està “encallat”. “No es va tancar el curs passat i vam començar el 8 de setembre estant com estava”, s’ha queixat Casado, que ha argumentat que com que la consellera d’Educació “no escolta”, han decidit adreçar-se al president de la Generalitat amb les seves reivindicacions. “Si ella no ve, nosaltres escalarem el conflicte el que calgui”, ha assegurat.
Iolanda Segura, d’USTEC, ha subratllat que espera que Illa llegeixi la carta que li han entregat durant la seva “visita” al Palau de la Generalitat, i ha reclamat al Govern que s’assegui a negociar. “És un acte de responsabilitat del president d’aquest país asseure’s amb les organitzacions sindicals, amb el sindicat majoritari, reobrir negociacions”, ha dit Segura, que ha assenyalat que els seus telèfons estan oberts, esperant la trucada, per poder continuar avançant en aquesta “responsabilitat tan fonamental”, en un moment en què es pot “obrir un escenari molt negre” després del 29-N.
“Seguim sigui com sigui, sigui des del carrer, des dels centres o des de la negociació”, ha continuat la portaveu d’USTEC, que ha apuntat que el ritme de les mobilitzacions el marca el col·lectiu, i s’ha de veure ara el grau de suport que ha tingut aquesta vaga “per saber de quina manera tirar endavant”. En aquest sentit, ha constatat que si es vol reobrir una negociació cal comptar amb el suport de les persones treballadores. “Ara hem de decidir de quina manera continuem exercint la pressió, amb noves mobilitzacions o de forma més progressiva”, ha conclòs.
"Repressió" dels Mossos
Laura Gené, secretària general de CGT Ensenyament, ha carregat contra la “repressió” dels Mossos aquest matí al Palau de la Generalitat. “És intolerable que davant d’una acció en una vaga convocada, pacífica, els Mossos hagin fet l’actuació que han fet. No entenem com enmig d’una campanya electoral el PSC se la juga d’aquesta manera i es posa a l’altura del feixisme d’arreu de l’Estat”, ha etzibat Gené, que ha lamentat que Illa “agafi el mateix camí que Ayuso”.
També ha subratllat que pràcticament s’arriba al final del primer trimestre “i ja s’ha fet palès que els acords del març i el maig són insuficients”. “No arriben totes les mans als centres, seguim en emergència educativa i lingüística”, ha continuat Gené, que ha exigit al Govern que negociï amb el comitè de vaga, i ha advertit que si cal, tornaran a entrar al Palau.
La sindicalista ha reconegut que estan preocupats pels efectes que tenen mesures de pressió que estan aplicant els docents, com la negativa a fer excursions i colònies, però ha advertit que els “últims responsables són Illa i Niubó, que no s’estan asseient a negociar”.
Per part de la Intersindical, Marc Martorell ha titllat d’”absolutament tràgic” el que ha passat al Palau de la Generalitat aquest matí. Segons ell, s’ha negociat amb els Mossos que podrien sortir pacíficament sense identificacions, però finalment els antiavalots han tancat les portes i han identificat tothom, actuant amb una “força desproporcionada”. Ha assegurat que hi ha un company a l’hospital amb una ferida al braç, i ha lamentat que els socialistes actuïn igual que l’extrema dreta.
Martorell, però també Dani Marcos, portaveu de COS, han advertit que la mobilització continuarà fins que no hi hagi una negociació. També Montse Luque, de CNT Ensenyament, s’ha expressat en el mateix sentit, i ha titllat de “vergonya” la “repressió” dels Mossos, comparant-la amb el que està succeint a Madrid.