PROMOCIÓ
La campanya nadalenca de Lleida arranca aquest divendres: 20 quilòmetres de llums a 124 carrers i places i un mapping renovat
L’ajuntament inverteix més d’un milió d’euros en elements decoratius, activitats i espectacles || s’ha renovat el 'mapping' de la Paeria, hi haurà un concert a la llum de les espelmes a Sant Joan i més sessions de 'La Factoria dels Reixos'
Lleida arrancarà la campanya de Nadal demà a la tarda amb l’encesa de més de 20 quilòmetres de llums repartits per 124 carrers, dos més que l’any passat, i 1.011 elements decoratius repartits en la via pública, a més d’una quinzena d’arbres naturals i un extens ventall d’activitats culturals. "Som una capital en plena transformació i el Nadal sempre és un moment especialment màgic", ha dit l’alcalde, Fèlix Larrosa, en la roda de premsa per presentar les activitats que han fet aquest migdia en la Paeria, que ha destacat que per a aquest any han destinat més d’un milió d’euros en aquesta campanya.
Per a aquest any l’ajuntament ha volgut donar un protagonisme especial a la plaça Sant Joan, que a més de la pista de gel serà l’escenari d’un espectacle 'candlelight', que és com es denominen els concerts interpretats a la llum deles espelmes, que se celebrarà el dia 18 de desembre i anirà a càrrec de la Camerata Granados.
Hi haurà tres sessions: a les 18.00 hores, a les 18.45 i a les 19.30. En aquesta plaça també s’ha instal·lat una bola decorativa de grans dimensions que tindrà diversos efectes lluminosos i canvis de color.
D’altra banda, també s’ha renovat per complet el 'mapping' a la façana de la Paeria. S’estrenarà demà aprofitant l’encesa de l’enllumenat nadalenc i hi haurà 15 sessions repartides entre els dies 4 i 11 de desembre entre les 18.30 i les 20.30 hores. D’altra banda, la tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, ha destacat que aquest any hi haurà 2 quilòmetres més d’il·luminació nadalenca, que serà encesa fins el 6 de gener, i que mantenen l’estrella de Nadal de La Suda i hi haurà més decoració de les fonts ornamentals.
En matèria de seguretat i mobilitat, la tinenta d’alcalde d’aquest àmbit, Cristina Morón, ha explicat que hi haurà un dispositiu especial de la Guàrdia Urbana en coordinació amb els Mossos d’Esquadra i que hi haurà un reforç de 4 agents al matí i 10 a la tarda a les zones més freqüentades de la ciutat, com per exemple l’Eix Comercial, la Zona Alta, la rotonda de la Ll-11 i l’avinguda Miquel Batllori.
També ha recomanat utilitzar en la mesura possible el transport públic abans que el vehicle privat i ha advertit que la Urbana posarà especial atenció a les dobles files i que els vehicles no parin en les parades d’autobús, a les zones de càrrega i descàrrega i a les places reservades a persones amb mobilitat reduïda. "Demanem respecte i civisme", han dit tant Morón com Larrosa.
D’altra banda, la regidora de Cultura i Promoció de la Ciutat, Pilar Bosch, ha explicat que el tradicional mercat nadalenc de Santa Llúcia tindrà 32 parades i estarà des del 3 al 24 de desembre en el Pati de les Comèdies del Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) de 10.00 a 20.30 hores. En l’entorn de la plaça de la Catedral també estarà el Mercat de les Idees, amb 31 parades, mentre que el bus turístic recorrerà els principals atractius de la ciutat del 5 de desembre al 4 de gener.
Bosch també ha destacat que hi haurà un trenet que connectarà l’Eix amb la Zona Alta, decoració floral i punts de llum al carrer Cavallers i visites guiades i recorreguts pels principals enclavaments turístics de Lleida. A nivell cultural, la regidora ha remarcat l’extens ventall de concerts, actuacions teatrals i espectacles que es faran en el Auditori Enric Granados i la Llotja, destacant els xous del Mag Lari Ángel Martín o el concert 'L’Essència del Nadal' del 18 de desembre a les 19.00 hores.
Per la seua part, el regidor d’Educació i Joventut, Xavier Blanco, ha dit que aquest any hi tornarà a haver l’espectacle de 'La Factoria dels Reixos' en la Llotja i que han ampliat les sessions de 12 a 15. Ha explicat que més de 14.000 persones podran disfrutar de l’actuació i que, actualment, ja s’han venut més de 7.000 entrades. Així mateix, ha detallat que el Cucalòcum se celebrarà del 27 de desembre al 4 de gener en la Fira i que els nens d’entre 8 i 13 anys que vulguin participar en la cavalcada de Los Reixos podran presentar la seua sol·licitud en la Casa dels Gegants del 5 al 22 de desembre.