El TSJC dona la raó a la Paeria de Lleida en el litigi amb l'empresa que va renunciar al projecte gastronòmic del Mercat del Pla
La sentència avala que l'ajuntament es quedi els 88.192 euros de la garantia dipositada per la concessionària
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat que l'Ajuntament de Lleida es quedi els 88.192,31 euros de la garantia que havia dipositat l'empresa Flat Market per explotar comercialment l'antic Mercat del Pla, al Centre Històric. La concessionària va renunciar el setembre del 2019 al projecte de convertir l'edifici en un espai gastronòmic i de comerç de proximitat amb vuit restaurants, després de discrepar de les correccions que li exigia la Comissió Municipal de Patrimoni Cultural per reformar l'immoble, catalogat pel seu interès històric i arquitectònic. L'empresa considerava que les condicions modificaven substancialment el projecte inicial i en comprometien la viabilitat econòmica.
El ple municipal va acordar resoldre la concessió i quedar-se la garantia el 27 de novembre del 2020, amb els vots a favor d'ERC, Junts i el Comú de Lleida, els contraris del PSC i les abstencions de Ciutadans i el PP. Flat Market havia estat l'única empresa que es va presentar al concurs i havia obtingut una concessió de 20 anys per convertir l'antic mercat en un espai gastronòmic i de comerç de proximitat, amb restaurants, parades de degustació, un mercat ecològic setmanal i activitats culturals.
El conflicte va sorgir arran de l'informe de la Comissió Municipal de Patrimoni Cultural del juny del 2019. Tot i considerar compatibles els usos proposats amb l'arquitectura de l'edifici, l'òrgan va reclamar canvis en el projecte, com ara traslladar una font, replantejar una terrassa al carrer dels Gramàtics i concretar millor els elements fixos i les instal·lacions interiors. També va demanar més detall en la documentació presentada.
En un escrit del setembre del 2019, l'empresa va comunicar a la Paeria que no podia executar el projecte en aquestes condicions. Defensava que els canvis alteraven substancialment la concessió i en comprometien la viabilitat, i que la resolució s'havia de fer de mutu acord, sense perdre la garantia.
El TSJC, però, considera que les correccions de Patrimoni no modificaven substancialment la concessió, ja que l'obligació d'obtenir-ne l'informe favorable abans de fer reformes ja figurava als plecs del concurs i havia estat acceptada per l'adjudicatària. La sentència també assenyala que no hi ha proves que la rescissió es negociés de mutu acord i conclou que la renúncia unilateral va constituir un "incompliment culpable" de les obligacions de la concessionària.
Per aquest motiu, conclou que la Paeria va actuar d'acord amb la llei en resoldre la concessió i acordar la confiscació de tota la garantia definitiva, de 88.192,31 euros. La sentència imposa també a l'empresa les costes del recurs, amb un límit de 1.000 euros, i es pot recórrer en cassació davant el Tribunal Suprem.
Diversos intents de reactivació i un futur com a pol cooperatiu
El projecte gastronòmic no era el primer intent de donar un ús estable a l'edifici. El 2013, la Paeria havia adjudicat una concessió de 25 anys per obrir-hi un outlet de roba, que va funcionar entre l'abril del 2014 i el març del 2017. Després del tancament, la concessionària va demanar rescindir anticipadament el contracte i l'equipament ha alternat períodes sense usos definits amb activitats puntuals.
El 10 de novembre, el Govern va anunciar una subvenció de 600.000 euros a la Paeria per convertir el Mercat del Pla en un pol cooperatiu i d'economia social i solidària, amb despatxos, espais de cotreball, una sala de formació i una de polivalent. Les obres han sortit a licitació per 612.928,50 euros i l'Ajuntament prepara un concurs per adjudicar-ne la gestió i dinamització.