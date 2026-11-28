ADVOCACIA
El Col·legi de l'Advocacia de Lleida obre una nova convocatòria del Fons solidari Àlex de Sàrraga
Enguany té una dotació de 5.390 euros
El Col·legi de l’Advocacia de Lleida va obrir ahir una nova convocatòria del Fons solidari Àlex de Sàrraga, que enguany compta amb una dotació de 5.390 euros. La iniciativa, que fa més de 20 anys que funciona, destina el 0,7% de la liquidació del pressupost anual de la institució a organitzacions i entitats que treballen en la defensa dels drets humans i en la lluita contra la discriminació i l’exclusió social. Les entitats interessades a optar als ajuts poden presentar els seus projectes fins al dia 11 de gener del 2027.