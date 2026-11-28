SUCCESSOS
Detenen un home per tràfic de marihuana i denuncien al conductor del cotxe per circular sense carnet al Barri Antic de Lleida
L'arrestat anava de copilot al vehicle i portava uns 500 grams de droga
La Guàrdia Urbana va arrestar ahir un home de 46 anys al carrer de la Suda, al Barri Antic, per un presumpte delicte de tràfic de drogues al trobar-li uns 500 grams de marihuana. Anava de copilot en un cotxe que va aixecar les sospites dels agents, per la qual cosa li van donar l’alto. El conductor no tenia carnet i va ser denunciat penalment. Després d’escorcollar el vehicle i trobar la droga, el copilot va reconèixer que era seua.
D’altra banda, la Urbana va detenir un home de 42 anys per trencar una ordre d’allunyament envers un altre home.