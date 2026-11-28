SUCCESSOS
Detinguts per venda fraudulenta de cites per a tràmits d’estrangeria des d'un locutori de Prat de la Riba
Des d’un locutori de Prat de la Riba i demanaven una quantitat de diners segons la necessitat d’obtenir-ne. Alguns afectats mai no la rebien malgrat pagar
Agents de la Policia Nacional han desarticulat un presumpte punt de venda fraudulenta de cites prèvies per a tràmits d’estrangeria, que operava des d’un locutori situat a l’avinguda Prat de la Riba de Lleida. L’operació, que es va portar a terme els passats 26 i 27 d’octubre, es va saldar amb dos detinguts, de 37 i 25 anys, per la presumpta implicació en delictes d’estafa i falsedat documental.
La investigació es va desenvolupar durant els últims mesos arran de denúncies presentades per ciutadans que acudien a la comissaria de la Policia Nacional a Lleida. Els agents van recollir quatre denúncies, segons ha pogut saber aquest diari. Les indagacions van permetre identificar un sistema d’obtenció i comercialització irregular de cites per fer tràmits oficials d’estrangeria.
Segons la investigació, els implicats utilitzaven eines informàtiques i patrons d’accés massiu que saturaven el sistema de cita prèvia i acaparaven la disponibilitat horària. Posteriorment, oferien aquestes cites a tercers a canvi de quantitats de diners. Fonts policials van assenyalar que no exigien la mateixa quantitat als afectats, sinó que depenia de la necessitat que veien que tenia el sol·licitant d’obtenir aquesta cita prèvia. De fet, alguns arribaven a pagar la quantitat, però mai no van obtenir la cita després.
Entre les pràctiques investigades figurava l’entrega de cites a nom d’altres persones, assegurant els compradors que podrien utilitzar-les sense problemes. En altres casos, obtenien cites a nom dels clients, que eren cancel·lades el dia anterior per reassignar-les a una altra persona, ocasionant un perjudici als qui havien pagat per aquest servei.
L’operació va culminar a finals d’octubre amb la detenció del propietari del locutori i d’un treballador, familiar seu. Segons la informació recollida pels investigadors, l’endemà de les detencions l’establiment estava tancat i es trobava en situació de traspàs.
Fa ja dos anys, associacions van denunciar l’existència d’un “mercat negre” de persones dedicades a aconseguir i vendre aquestes cites per gestionar tràmits d’estrangeria per preus de fins 100 euros.