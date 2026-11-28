Lleida acull una nova convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir: 45 examinadors avaluen 785 alumnes
És el segon dispositiu excepcional que la DGT organitza aquest any a Ponent per reduir la llista d'espera d'aspirants
La Direcció General de Trànsit (DGT) ha convocat aquest dissabte 785 exàmens en la segona jornada extraordinària d’aquest mes, després de la de La Seu d’Urgell el passat 14 de novembre. Han estat citats el 24% de tots els alumnes en llista d’espera de la demarcació, i des de les 7.30 del matí i fins a les 18.30 s’examinaran 605 alumnes per als permisos de turisme, 120 pel de camió, 46 pel de motos i 14 pels d’autobusos. Aquesta convocatòria arriba després d’anys de queixes i de demanar més professionals a tota Catalunya.
Uns 785 aspirants de 28 autoescoles s'avaluen de l'examen pràctic de conduir a Lleida i Torrefarrera (Segrià) aquest dissabte durant una convocatòria extraordinària que la Direcció General de Trànsit (DGT) ha previst en un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes. Es tracta de la segona jornada de proves excepcional a Ponent aquest any, després de la celebrada el 15 de maig a la capital del Segrià.
En aquesta ocasió, però, s'examinen més del doble d'aspirants que al maig. Concretament, s'avaluen 605 persones per obtenir el permís de conduir de turisme, 120 de camions, 46 de moto i 14 d'autobús. Per realitzar els exàmens, la DGT ha mobilitzat un total de 45 examinadors, la majoria d'altres prefectures de trànsit.
En la jornada d'aquest dissabte, la DGT ha augmentat la capacitat de proves pràctiques de l'examen de conduir. Mentre que al mes de maig van realitzar els exàmens un total de 315 persones, aquest dissabte ho han fet unes 785, la qual cosa suposa 470 aspirants més.
"A diferència del mes de maig, per aquesta segona convocatòria ens han avisat amb un mes d'antelació, cosa que ens ha permès formar i practicar amb els alumnes amb prou temps", ha dit la presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida, Raquel Castro.
La llista d'espera per presentar-se a l'examen pràctic de conduir a les comarques de Lleida oscil·la entre els 3 i 4 mesos, segons Castro, qui ha atribuït la manca d'una plantilla estable d'examinadors a aquesta acumulació d'aspirants. En aquest sentit, ha considerat que les convocatòries extraordinàries "no solucionen un problema estructural que dificulta l'avaluació d'alumnes de manera continuada". Així mateix, Castro ha apuntat a "problemes interns de la prefectura" com el motiu de la inestabilitat del nombre d'avaluadors.
Per tot plegat, la qui també és directora de l'autoescola Tràiler de Mollerussa ha dit que la situació "desmotiva" als alumnes, els quals "necessiten" treure's el carnet de conduir per treballar i "tampoc és compatible des del punt de vista empresarial per les autoescoles, que han de pagar les nòmines dels professors i les despeses", ha sentenciat.
La jornada d'exàmens ha començat a dos quarts de vuit del matí i s'allargarà fins a dos quarts de set de la tarda. A diferència de la convocatòria extraordinària del primer semestre, aquest dissabte també s'inclou com a espai d'examen el polígon industrial del municipi de Torrefarrera. A Lleida, la zona de proves es duu a terme al carrer Til·lers, l'espai d'aparcament de Bombers, al polígon industrial El Segre i a la zona del Mercat Central del polígon dels Frares.
La convocatòria ha comportat el desplaçament extraordinari d'examinadors per incrementar la capacitat habitual de realització de proves, que ha comptat amb la col·laboració dels Ajuntaments de Lleida i Torrefarrera per habilitar diversos espais al municipi per dur a terme els exàmens.
Jornades anteriors
La convocatòria extraordinària d'exàmens de conduir d'aquest dissabte se suma a la que es va dur a terme el passat 14 de novembre a la Seu d'Urgell i el 15 de maig a la ciutat de Lleida. En el cas de la jornada a l'Alt Urgell, es van examinar 179 alumnes, 113 dels quals van ser aptes, xifra que suposa el 63,13% dels aspirants. Entre el mes de gener i setembre de 2026, la DGT ha fet 25.830 proves a la demarcació de Lleida entre exàmens teòrics, proves de destresa i proves de circulació.