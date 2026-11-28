NADAL
Neva a la plaça Paeria de Lleida amb l'encesa de llums en 20 km de carrers i un nou màping
Un espectacle de videomàping i neu artificial arranca la campanya nadalenca, que coincideix amb el Black Friday i omple les botigues
“Està nevant! Està nevant!”, cridaven emocionats ahir desenes de nens que van veure la plaça Paeria tenyir-se de blanc amb diversos canons de neu artificial que van posar el colofó a l’espectacle d’encesa dels llums nadalencs.
“Si els deixen encesos un parell de dies, podrem esquiar”, feien broma algunes de les centenars de famílies que van omplir l’Eix per gaudir d’un acte que va començar amb una acolorida projecció de videomàping sobre la façana de l’ajuntament. El Marraco, els Reis Mags, el Tió o l’estrella d’Orient es van il·luminar sobre el Palau de la Paeria, on també es va projectar la Seu Vella i el missatge “Lleida, on la boira fa la màgia”.
Després, un compte enrere va preparar el moment que tots esperaven: l’encesa dels llums del gran arbre, les garlandes i les boles nadalenques de la plaça, que va ser rebuda amb aplaudiments del públic.
La celebració va continuar a la plaça Ricard Viñes, on s’ha instal·lat l’arbre més gran dels 15 que hi ha als carrers de la ciutat (de 14 metres), i després als barris. La il·luminació de Nadal ha arribat aquest any a 20,5 km de carrers, dos més que l’any passat. Una de les novetats que va causar més sorpresa ahir va ser una gran bola nadalenca de sis metres a la plaça Sant Joan plena de llums led que generen efectes visuals de diferents colors.
L’encesa dels llums va coincidir amb l’inici de la campanya comercial del Black Friday. “Hi havia molt ambient als carrers, semblava un dissabte”, va comentar la presidenta de l’associació de comerciants de l’Eix Comercial, Montse Eritja.
Va assenyalar que “hi havia moltes famílies amb nens i grups d’amics”, així com que “molts portaven la llista de desitjos i compraven coses concretes, mentre que d’altres anaven mirant” les diferents ofertes amb què moltes botigues obren la campanya nadalenca. Per la seua part, uns 4.000 comerços participen en una campanya de Pimec Comerç Lleida per “complementar” el Black Friday amb obsequis.