TRIBUNALS
Victòria judicial de la Paeria pel Mercat del Pla de Lleida: es quedarà 90.000 euros
L’ajuntament es podrà quedar els gairebé 90.000 euros de garantia que va dipositar l’empresa Flat Market
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat que l’ajuntament es quedi els 88.192,31 € de la garantia que havia dipositat l’empresa Flat Market per a explotar comercialment el Mercat del Pla.
La concessionària va renunciar el 2019 al projecte de convertir l’edifici en un espai gastronòmic i de comerç de proximitat amb 8 restaurants, després de discrepar amb les correccions que l’ajuntament li exigia per reformar l’immoble, que està catalogat. El ple va acordar resoldre la concessió i quedar-se la garantia el 27 de novembre de 2020.