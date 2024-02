A l’utilitzar l’app, es pot comunicar directament amb el cotxe per planificar viatges sense moure’s de casa.

La nova aplicació MyToyota ofereix una sèrie de serveis connectats per al vehicle, que estan dissenyats per facilitar l’experiència Toyota independentment del lloc al qual es viatgi. A l’utilitzar l’app, es pot comunicar directament amb el cotxe per planificar viatges sense moure’s de casa, optimitzar la forma de conducció perquè sigui més eficient i regular la temperatura del vehicle en remot, entre moltes altres coses.