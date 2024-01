Un PSOE renovat avança en la legislatura amb l'amnistia assumida en el seu ideari

El PSOE va tancar ahir la convenció política celebrada a la Corunya amb una direcció estatal renovada per agafar impuls a l’inici d’aquesta legislatura, en la qual els socialistes assumeixen sense complexos la llei d’amnistia, i afronten amb ganes de batalla i confiança les pròximes eleccions gallegues i basques.

El mateix president del Govern espanyol i líder del PSOE, Pedro Sánchez, va explicar durant la clausura que un dels principals objectius del conclave, celebrat amb el lema Impuls de país, ha estat “actualitzar l’ideari” del partit “per donar un impuls de país” i que Espanya “continuï avançant”.I això és el que han fet els socialistes amb l’aprovació durant el conclave d’un document estratègic en el qual la gran novetat és el reconeixement explícit de la llei d’amnistia com a part de les seues polítiques.Per afrontar aquesta nova etapa, Sánchez ha fet canvis en l’Executiva Federal del PSOE, una mica més nombrosa i en la qual s’ha envoltat dels més fidels, amb la incorporació de la diputada Esther Peña com a nova portaveu i altres fitxatges com la vicepresidenta del Govern estatal, Teresa Ribera, i ministres com Ana Redondo i Óscar Puente.Així mateix, va anunciar ahir un pla de reforç en matemàtiques i comprensió lectora per als pròxims Pressupostos Generals de l’Estat que afectarà prop de cinc milions d’alumnes després dels mals resultats que es van obtenir per Espanya a l’informe PISA del mes de desembre passat.En clau política, va avisar el PP que només es pot governar Espanya assumint la pluralitat política i la diversitat territorial i li va demanar que “rectifiqui” les seues aliances amb Vox i s’obri a “grans acords de país en benefici de la majoria social espanyola”, per a la qual cosa li va allargar la mà.

Feijóo avisa que amb els socialistes a Espanya “tot està en venda”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va advertir ahir que amb el cap de l’Executiu central, Pedro Sánchez, han d’estar “preparats per a qualsevol cosa” perquè amb l’actual Partit Socialista “absolutament tot a Espanya està en venda”. Així es va pronunciar en la clausura de la XXVI Interparlamentària del PP que es va celebrar a Ourense, on va afirmar que el seu partit s’ha ocupat dels “problemes” de la gent mentre que la convenció del PSOE ha estat centrada en “subhastes privades patrocinades pel Govern d’Espanya” per poder seguir en el poder.Així mateix, Feijóo també va apel·lar els votants del PSdeG i de Vox per “concentrar” el vot en la candidatura que lidera Alfonso Rueda perquè no governi a la Xunta un “multipartit”.D’altra banda, el Partit Popular va assegurar que el president del Govern espanyol ha admès les carències del seu model educatiu a l’anunciar un reforç en les assignatures de matemàtiques i compressió lectora després dels mals resultats que es van obtenir per Espanya a l’Informe PISA el desembre passat.Mentrestant, el vicesecretari de Coordinació Autonòmica i Local i Anàlisi Electoral, Elías Bendodo, va exigir al Govern de l’Estat que convoqui ja la Conferència de Presidents i també que emprengui “la necessària reforma simultània del finançament local i autonòmic”.

Milers de persones recorren Santiago per l’abocament de pèl·lets

Una gran mobilització social va inundar ahir els carrers del centre de Santiago de Compostel·la amb motiu de la convocatòria feta per organitzacions ecologistes i de defensa del mar i dels recursos pesquers i marisquers. A menys d’un mes perquè se celebrin les eleccions gallegues, el 18 de febrer, la manifestació va ser a més un clam contra la gestió de l’episodi contaminant causat per l’abocament en aigües portugueses de pèl·lets procedents del mercant Toconao, que continuen arribant a la costa de Galícia i a altres zones del nord peninsular. A la marxa, que va concloure a l’emblemàtica plaça de l’Obradoiro, van assistir nombrosos càrrecs polítics de forces de l’oposició a Galícia. Tot i que la contaminació per pèl·lets no és comparable amb el desastre ecològic per l’enfonsament del Prestige el novembre del 2002, nombrosos col·lectius van fer al·lusió a la marea negra causada pel petroler i exhibien pancartes amb el lema “Nunca Máis” com fa més de vint anys.