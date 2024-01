Espanya manté el seu suport a l'agència de l'ONU a Gaza

El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, va anunciar ahir que Espanya mantindrà el finançament a l’Agència de l’ONU per als Refugiats Palestins (UNRWA), a l’ull de l’huracà després de conèixer-se que alguns dels seus treballadors haurien pogut participar en l’atac terrorista de Hamas contra Israel. “No modificarem la nostra relació amb l’UNRWA tot i que seguim de prop la investigació interna i el resultat que pugui tenir pels actes d’una desena de persones de les prop de 30.000” que treballen per a aquesta agència, va recalcar, defensant que es tracta d’un organisme “indispensable per alleujar la situació humanitària”.

El Govern espanyol va fer contribucions voluntàries a l’UNRWA per valor de 18,5 milions d’euros el 2023, inclosos 10 milions aprovats al desembre, després de la decisió de triplicar l’ajuda de cooperació i humanitària a Palestina.En canvi, setze països han congelat les seues aportacions a l’UNRWA (entre els quals els EUA, el Canadà, el Regne Unit i els Països Baixos), mentre que d’altres es mostren cautelosos i esperen que s’aclareixin les denúncies contra l’agència de l’ONU.Per la seua part, l’alt representant de la UE per als Afers Exteriors, Josep Borrell, va dir que l’ajuda a l’UNRWA estarà supeditada a la investigació oberta.El secretari general de l’ONU, António Guterres, va demanar a la comunitat internacional que no suspengui el suport a l’agència, ja que “els presumptes actes horrorosos d’aquests empleats han de tenir conseqüències”, però també hi ha “desenes de milers de persones” que treballen per a l’entitat i que no han de ser penalitzades.En un altre ordre de coses, el representant de l’Iran davant de l’ONU, Amir Saed Irwani, va assegurar que Teheran “no té res a veure” amb l’atac amb dron contra una base dels EUA a Jordània, que diumenge va llevar la vida de tres soldats nord-americans. Va assegurar que “els grups de resistència de la regió no reben ordres” de Teheran.

Milions de palestins depenen de l’ajuda de l’agència, avui a l’ull de l’huracà