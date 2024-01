Núñez Feijóo portarà la llei a Europa i veu cap a l'abisme els socialistes

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va acusar ahir el PSOE de “mimetitzar-se amb l’independentisme” i els va avisar que caminen cap a l’“abisme” amb la llei d’Amnistia. Va avançar que la seua formació recorrerà aquesta norma davant dels tribunals “per totes les vies” i demanarà la protecció de la Unió Europea. “I segur que ho aconseguirem”, va exclamar. En la seua intervenció en el Ple del Congrés, Feijóo va denunciar la “humiliació constant” a què cada dia els independentistes sotmeten el cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, fent de cada votació “un calvari” perquè “li han pres la mesura”. “És veritat que Sánchez ha decidit ser ostatge, és veritat, però el rescat no el pagarem tots els espanyols. Senyors del Partit Socialista, caretes fora”, va etzibar el president del PP, que va aixecar un aplaudiment de la bancada del PP.

Feijóo va afirmar que Sánchez manté un Govern “amb respiració assistida” i va garantir que el PP continuarà “defensant els espanyols, també els seus votants”, amb “igualtat, solidaritat, llibertat i justícia, aquestes banderes” que el PSOE “agitava” i que “ja no li pertanyen”. Va censurar que Sánchez hagi “saltat a la corda amb les seues línies roges”, ja que, va subratllar, l’amnistia “va començar sent corrupció, ara ja acull terrorisme”, i no va descartar que també ben aviat “alta traïció”. “Van vostès a l’abisme”, va retreure al Grup Socialista.