Tropes israelianes maten 3 milicians a l'assaltar disfressades un hospital

Soldats israelians disfressats de metges i dones van assaltar ahir l’hospital Ibn Sina de Jenín, al nord de la Cisjordània ocupada, i van matar a trets tres milicians palestins. Una de les víctimes és Mohamed Jalamneh, un important membre de Hamas a qui Tel-Aviv acusa d’estar planejant “un atemptat inspirat en la massacre del 7 d’octubre”, perpetrada per Hamas. Els assaltants van portar a terme l’operació en menys de 10 minuts. Es van dirigir al tercer pis, on es van trobar els milicians, i els van matar mentre dormien amb pistoles equipades amb silenciadors, segons mitjans hebreus i palestins.

El ministeri de Sanitat palestí va confirmar la mort dels tres homes i va denunciar una “nova massacre de l’ocupació” israeliana. L’Autoritat Palestina va reclamar a l’ONU i les organitzacions de Drets Humans a acabar “urgentment” amb els “crims diaris” comesos per Israel tant a Cisjordània com a la Franja de Gaza. Hamas va recalcar que una de les víctimes va ser tirotejada “al seu propi llit” i va afirmar que “es tracta d’un crim de guerra”.Pel seu costat, l’Exèrcit israelià va assegurar que tots tres eren part d’una cèl·lula que estava planificant “activitats terroristes” i que s’havia amagat a l’hospital. També va dir que no permetrà que els centres sanitaris “es converteixin en refugis per al terror”.D’altra banda, el líder del braç polític de Hamas, Ismail Haniyeh, va anunciar que el grup ha rebut una proposta d’alto el foc a l’enclavament palestí. “El moviment està obert a discutir qualsevol iniciativa o idea seriosa i pràctica, sempre que portin a un cessament exhaustiu de l’agressió i garanteixi un procés de retorn per a la població forçada a fugir per les mesures de l’ocupació i aquells les cases dels quals van ser destruïdes, així com una reconstrucció, una retirada del setge i l’acabament del procés d’intercanvi (de presoners i ostatges)”, va assegurar Haniyeh.

Hamas estudia una proposta d’alto el foc i reclama a Israel la retirada de l’Exèrcit a Gaza

L’anunci de Haniyeh arriba després que representants dels EUA, Israel, Qatar i Egipte s’hagin reunit el cap de setmana passat a París per intentar aconseguir un pacte per a una treva i l’alliberament d’ostatges en mans de Hamas.Amb tot, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va assegurar que “no retirarem les Forces de Defensa d’Israel de la Franja de Gaza i no alliberarem milers de terroristes”. “Res d’això no passarà. Què passarà? Una victòria total”, va concloure.