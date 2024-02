Hongria aixeca el seu veto i permet 50.000 milions en ajuda europea a Kíiv

Els líders de la UE van assolir ahir un acord per entregar 50.000 milions d’euros en ajuda a Ucraïna durant els pròxims quatre anys després que Hongria retirés el seu veto al paquet. El pacte va ser unànime entre els Vint-i-set, inclosa Hongria, el rebuig de la qual havia provocat setmanes de disputes. El primer ministre hongarès, Viktor Orbán, demanava un mecanisme per avaluar cada any l’ajuda a Ucraïna i tenir en cada anàlisi la possibilitat de veto, una cosa que rebutjaven la resta de socis. Els líders van accedir ahir que la Comissió faci un informe anual sobre l’aplicació del mecanisme de suport a Kíiv, una concessió a la revisió anual que demanava Orbán, encara que sense la votació que demanava. El president del Consell Europeu, Charles Michel, va celebrar que el pacte “garanteix finançament ferm, a llarg termini i predictible per a Ucraïna” i que amb això “la UE està assumint lideratge i responsabilitat” en el conflicte.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i Michel van negar haver ofert concessions a Hongria per desbloquejar l’ajuda a Kíiv i es van limitar a subratllar la “unitat” de la UE.

Moscou diu que l’avió amb presoners ucraïnesos sinistrat a Bélgorod va ser abatut per Ucraïna

Per la seua part, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va celebrar l’acord i va assegurar que el suport “continu” permetrà “reforçar l’estabilitat econòmica i financera a llarg termini a Ucraïna”.D’altra banda, el Comitè d’Investigació de Rússia va afirmar que les investigacions han conclòs que l’avió que es va estavellar la setmana passada a la regió de Bélgorod amb 65 presoners de guerra ucraïnesos va ser abatut per un míssil disparat per un sistema Patriot, entregat pels Estats Units a Kíiv.